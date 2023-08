BRADETTE, Jocelyne Gauthier



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, entourée de l'amour des siens, le 20 mai 2023, est décédée madame Jocelyne Gauthier. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur Robert Bradette. Elle était la fille de feu monsieur Roland Gauthier et feu madame Marie-Anne Gauthier. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Diane (Marc Constantin) et Lise (Brad Hillman); ses petits-enfants : Mathieu, Vincent et feu Alexandre. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Magda (feu Sylvio Simard), feu Guy (Françoise Hébert), Yvon (Louise Morin), Lisette, France (feu Jean-Marc Tremblay), Ginette (feu Yvon Bélanger), Richard (Lucie Boudreault), feu Jacques (Linda Pilote) et Sylvie; les membres de la famille Bradette : feu Patricia (Jean-Marie Tremblay), Noëlla (Maurice Potvin), feu Rosaire (feu Reine Larouche), Marcel (Noëlla Tremblay), Claude (Candide Laroche), Solange (feu Jean-Paul Pérusse), Jean-Marc (Andrée Boisvert), Félix (Lily Simard), Gabriel (Louise Morin) et Richard (Carole Néron). Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 12h30 à 13h30,Les cendres de madame Gauthier seront déposées au columbarium de l'église. La famille a confié madame Gauthier au :La famille tient à remercier sa sœur Lisette pour le soutien et l'accompagnement prodigués à madame Gauthier ainsi qu'à l'équipe des Soins Palliatifs du CLSC de La Source Sud, tout particulièrement mesdames Véronique Labrie et Annie Gagnon. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.https://www.braintumour.ca/