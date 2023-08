MARINEAU, Hélène



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 juillet 2023, à l'âge de 74 ans et 2 mois, est décédée madame Hélène Marineau, épouse de feu monsieur Jean Boutet, fille de feu madame Fernande Dugal et de feu monsieur Ovide Marineau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 13 h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin, à une date ultérieure, de façon privée. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Thierry, Hugo (Pierre Cyr); ses petits-enfants et arrières petits-enfants: Franceska et Yan; ses frères et sœurs: Lise (Jacques Giard), Nicole, Henri (Solange Crête), Pierre (Ginette Nolin); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis. La famille tient à remercier le personnel du E-2000 de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, ainsi que l'équipe médicale, plus particulièrement, Dre Plante et Dre Savignat, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC à l'adresse suivante: www.coeuretavc.ca ou encore, à la Fondation Québécoise du cancer, à l'adresse suivante: www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.