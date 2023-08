«Buenos Diaz»: un livre de recettes qui mettra du «fun» dans votre assiette!

Le plaisir, c’est non négociable pour Alexandra Diaz. Et si c’est le moteur de sa vie, c’est aussi l’élan qu’elle a su insuffler à son plus récent ouvrage, Buenos Diaz ! – son 12e quand même !

« Le fun, il faut savoir le pratiquer dans tout. Même en s’alimentant et même si on n’a que 5 ou 10 minutes pour manger ensemble. C’est une attitude, finalement ! » explique-t-elle. Même une rôtie au beurre d’arachide peut prendre des airs de festin si c’est elle qui la prépare ! Des assiettes plates, non, jamais !

Suivre ses envies

Un conseil facile pour remettre le fun au menu est de se demander simplement: « De quoi j’ai envie ? Là, aujourd’hui ? » Son livre propose neuf sections, 80 recettes et... aucun tableau de valeurs nutritives. Se fier aux chiffres, c’est s’éloigner du plaisir. Juste à voir les photos des plats ultracolorés qu’elle propose, on sait bien qu’ils débordent de bons choix alimentaires. Plus une assiette est pleine de couleurs, faite avec des aliments simples et frais, plus on reste dans les allées qui contournent les rangées intérieures des épiceries, là où sont les aliments transformés.

« Il faut savoir être agréable avec soi et faire confiance à notre gros bon sens », souligne la dynamique entrepreneure. Pas question de culpabiliser pour un craving de sucré dans une période de rush intense, si dans l’ensemble on sait qu’on fait de bons choix et qu’on bouge.

Plus que des recettes

Justement, son livre va au-delà des recettes. Alexandra propose aussi des chroniques fort intéressantes où elle partage des bouts de sa vie, comme sa découverte du Pilates, ses trucs d’organisation ou son amour profond pour sa friteuse à air chaud.

« En cuisine comme dans la vie, j’aime être productive ; pas “occupée”, qui est le contraire d’être libre. L’air fryer me permet ça. Il faut l’essayer et passer par-dessus les préjugés comme quoi c’est juste un autre gadget de plus sur le comptoir. C’est un outil intelligent, tellement simple ! Tu déposes dans ton bac, tu mets la minuterie à mi-chemin et tu vérifies. Voilà ! » explique-t-elle dans une envolée.

Pour plusieurs recettes, elle propose donc l’option d’une cuisson à la friteuse à air chaud. Une option de plus sans pression ni obligation, tout comme ses trucs pour organiser le frigo et pour trouver les meilleurs accessoires qui font gagner du temps (ou ne plus en perdre !). Tout ceci est écrit dans le même élan de partage, de transmission du savoir et même de confidence.

Une authenticité gagnante

Alexandra Diaz est authentique et intense, à la fois maman, femme d’affaires, sportive, mais surtout, généreuse. Dans Buenos Diaz!, elle dit tout. « Même mes meilleurs trucs ! » précise-t-elle.

Le résultat est ce livre de recettes qui rendrait jaloux un magazine lifestyle – à moins que ce soit le contraire – et qui donne envie de cuisiner dans le plaisir, même le mardi soir entre l’étiquetage des fournitures scolaires et le dernier match de soccer.

« Et sans pression d’être 100 % parfait. Je le répète souvent : la perfection est l’ennemi du bon. » Et du plaisir !

S’ORGANISER SIMPLEMENT... POUR METTRE DU FUN

Voici comment chaque petite action peut mener à de grands résultats... sans trop d’effort !

Faire un VRAI ménage

Dans le réfrigérateur et le garde-manger, on enlève ce qui n’est plus bon, ce qu’on n’utilise plus, on vide, on jette. Dans nos armoires, on épure aussi.

Mieux ranger ce qui reste

Si possible, on met les aliments dans des plats transparents. Les appareils qu’on utilise peu (ou presque jamais !) – ces « au cas où » – on les range dans un garde-robe ou au garage. Quand on en aura besoin, on ira les chercher là. On a besoin d’espace !

Connaître son inventaire

Savoir ce qu’on a sous la main quand vient le temps de préparer un repas permet d’être productif et de cuisiner intelligemment.

Utiliser les restes

On optimise tout ce qu’on a... même nos restes ! Finis les oublis ! On les réutilise dans une autre recette deux jours plus tard.

Prendre soin de notre budget

On évite le gaspillage et la surconsommation (par exemple acheter deux fois la même affaire !).

Moins de stress

C’est satisfaisant de créer avec ce qu’on a et de prendre confiance dans notre autonomie alimentaire !

Plus de FUN

Et voilà ! On y revient toujours !

Albondigas de queso

Les Italiens ont trouvé le nom le plus l’fun pour les boulettes : les polpettes. C’est ma maman, Gloria, qui faisait les meilleures : moelleuses et douces albondigas, comme on dit au Chili. Moi, j’y ai ajouté une surprise, un petit extra de fromage au centre, parce que je suis une cheesy girl.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme, Ali Rahimi Foodivine Studio

Portions : 6

6 Préparation : 30 min

30 min Cuisson : 45 min

INGRÉDIENTS

1 kg (2,2 lb) de bœuf haché maigre

1 gousse d’ail, hachée

2 œufs

80 ml (1/3 tasse) de fromage (parmesan ou pecorino), râpé

125 ml (1/2 tasse) de chapelure

30 ml (2 c. à soupe) de persil frais, haché

5 ml (1 c. à thé) de paprika

5 ml (1 c. à thé) de cumin moulu

200 g (7 oz) de mozzarella, en cubes de 1 cm (1/2 po) (environ 1 tasse)

1 L (4 tasses) de sauce tomate maison ou du commerce

10 feuilles de basilic frais

1 pincée de sucre

Sel et poivre

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

Dans un bol, mélanger la viande hachée, l’ail, les œufs, le fromage râpé, la chapelure, le persil, le paprika et le cumin. Saler et poivrer.

Façonner de 12 à 14 boulettes et enfoncer un cube de mozzarella au centre de chaque boulette.

Déposer sur une plaque de cuisson et cuire au centre du four 15 minutes. Réserver.

Dans une grande casserole, chauffer la sauce tomate et ajouter le basilic frais, les boulettes de viande et le sucre. Couvrir et cuire 30 minutes en remuant de temps en temps. Servir.

#airfryerpourtoujours Cuire les boulettes à 190 °C (375 °F) de 12 à 14 minutes.

Général Tao de chouf

Le général Tao est très populaire parce qu’il est si simple à faire et si bon. Ma version au chou-fleur est de loin la meilleure.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme, Ali Rahimi Foodivine Studio

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 2 à 5 min

INGRÉDIENTS

Chou-fleur

160 ml (2/3 tasse) de farine tout usage

160 ml (2/3 tasse) de boisson à l’avoine

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail

1 pincée de sel

1 gros chou-fleur, défait en fleurons

180 ml (3/4 tasse) de chapelure nature

Huile végétale en quantité suffisante (pour la friture)

Sauce épicée au sésame

15 ml (1 c. à soupe) d’huile de sésame grillé

5 gousses d’ail, hachées

5 ml (1 c. à thé) de gingembre frais, râpé

80 ml (1/3 tasse) de sauce soya ou tamari

60 ml (1/4 tasse) de miel

Le jus de 1 lime

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

30 ml (2 c. à soupe) de gochujang

15 ml (1 c. à soupe) de sriracha

5 ml (1 c. à thé) d’eau

5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

Garnitures

Graines de sésame

1 oignon vert, haché

TECHNIQUE

Pour le chou-fleur : Dans un grand bol, fouetter la farine, la boisson à l’avoine, la poudre d’ail et le sel. Ajouter le chou-fleur et bien l’enrober. Ajouter la chapelure et mélanger jusqu’à ce qu’elle soit incorporée à la préparation. Réserver.

Dans un grand bol, fouetter la farine, la boisson à l'avoine, la poudre d'ail et le sel. Ajouter le chou-fleur et bien l'enrober. Ajouter la chapelure et mélanger jusqu'à ce qu'elle soit incorporée à la préparation. Réserver. Dans une casserole, chauffer l'huile végétale jusqu'à ce qu'elle atteigne 180 °C (350 °F). Prélever la moitié des fleurons de chou-fleur en enlevant l'excès de panure et frire 2 ou 3 minutes. Réserver. Répéter l'opération avec l'autre moitié des fleurons. Réserver au chaud.

Pour la sauce épicée au sésame : Dans un poêlon, chauffer l’huile de sésame et faire sauter l’ail jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Ajouter le gingembre et cuire 1 ou 2 minutes. Incorporer tous les autres ingrédients de la sauce à l’exception de l’eau et de la fécule.

Dans un poêlon, chauffer l'huile de sésame et faire sauter l'ail jusqu'à ce qu'il soit légèrement doré. Ajouter le gingembre et cuire 1 ou 2 minutes. Incorporer tous les autres ingrédients de la sauce à l'exception de l'eau et de la fécule. Dans un petit bol, fouetter l'eau et la fécule de maïs. Ajouter la préparation à la sauce en fouettant. Porter à faible ébullition, puis retirer du feu pour laisser épaissir.

Assemblage : Déposer le chou-fleur cuit dans un grand bol, napper de sauce épicée et mélanger. Garnir de graines de sésame et d’oignon vert.

Déposer le chou-fleur cuit dans un grand bol, napper de sauce épicée et mélanger. Garnir de graines de sésame et d'oignon vert. #airfryerpourtoujours Déposer la moitié du chou-fleur dans la friteuse à air à 188 °C (370 °F) en une seule couche et cuire de 10 à 13 minutes. Réserver et répéter l'opération avec l'autre moitié des fleurons.

Smoothie ananas curcuma

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme, Ali Rahimi Foodivine Studio

2 smoothies

Préparation : 10 min

INGRÉDIENTS

1/2 ananas frais, coupé en cubes

2 poires Bartlett, pelées et coupées en cubes

5 ml (1 c. à thé) de curcuma frais, râpé ou de curcuma moulu

5 ml (1 c. à thé) de gingembre, frais râpé

80 ml (1/3 tasse) de yogourt grec nature

250 ml (1 tasse) de boisson d’amande

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’agave ou d’eau (facultatif)

TECHNIQUE

Au mélangeur, mixer tous les ingrédients à haute vitesse 2 ou 3 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit crémeuse.

Quesa « Diaz » de poulet au chipotle, crème à l’avocat et à la lime

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme, Ali Rahimi Foodivine Studio

Portions : 4

4 Préparation : 20 min

20 min Cuisson : 2 à 5 min

INGRÉDIENTS

Poulet au chipotle

4 poitrines de poulet

80 ml (1/3 tasse) de chipotle en sauce adobo

1/2 petit oignon jaune, tranché finement

3 gousses d’ail, hachées

5 ml (1 c. à thé) d’origan

5 ml (1 c. à thé) de graines de cumin

5 ml (1 c. à thé) de paprika

30 ml (2 c. à soupe) de sirop d’érable

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet (ou plus au besoin)

180 ml (3/4 tasse) de maïs, frais ou surgelé

Crème à l’avocat et à la lime

2 avocats, coupés en morceaux

60 ml (1/4 tasse) de yogourt grec nature

80 ml (1/3 tasse) de jus de lime

60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche, ciselée

4 ou 5 tranches de jalapeños marinés

2 gousses d’ail, hachées finement

Quesa « Diaz »

1 filet d’huile d’olive

12 grandes tortillas

500 à 750 ml (2 à 3 tasses) de cheddar, râpé

Coriandre fraîche hachée finement

TECHNIQUE

Pour le poulet au chipotle : Dans un poêlon à hauts rebords, déposer tous les ingrédients, sauf le maïs. Couvrir et laisser mijoter à feu moyen-doux de 45 à 50 minutes, ou jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Au besoin, ajouter du bouillon (il doit toujours y avoir du liquide dans le poêlon).

Dans un poêlon à hauts rebords, déposer tous les ingrédients, sauf le maïs. Couvrir et laisser mijoter à feu moyen-doux de 45 à 50 minutes, ou jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Au besoin, ajouter du bouillon (il doit toujours y avoir du liquide dans le poêlon). Déposer le poulet dans une assiette, l'effilocher et le remettre dans le poêlon. Incorporer le maïs. Réserver au chaud.

Pour la crème à l’avocat et à la lime : Au mélangeur, mixer tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse. Réserver au frigo.

Au mélangeur, mixer tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse. Réserver au frigo. Assemblage : Dans un poêlon, à feu moyen, chauffer un filet d'huile d'olive. Y déposer une tortilla et la couvrir de 60 à 125 ml (1/4 à 1/2 tasse) de préparation au poulet et au maïs, égouttés. Saupoudrer environ 125 ml (1/2 tasse) de fromage et couvrir d'une autre tortilla. Cuire 2 ou 3 minutes ou jusqu'à ce que la tortilla du bas soit dorée. Retourner délicatement et cuire 2 ou 3 minutes. Répéter avec les ingrédients restants. Garnir de coriandre et servir chaud avec la crème à l'avocat et à la lime.

Salade croustillante aux edamames

Ma définition d’une salade-repas, c’est le feeling de me bourrer la face tout en me sentant légère après. Ce n’est pas pour rien que celle-ci est photographiée en couverture de mon livre, c’est ma préférée !

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme, Ali Rahimi Foodivine Studio

Portions : 5

5 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

Salade

125 ml (1/2 tasse) de pacanes rôties + pour la garniture

500 ml (2 tasses) d’edamames, écossés

375 ml (1 1/2 tasse) de chou rouge, râpé

250 ml (1 tasse) de grains de maïs

500 ml (2 tasses) de chou frisé, ciselé

60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche, hachée

60 ml (1/4 tasse) d’oignons verts, ciselés

60 ml (1/4 tasse) de menthe fraîche, hachée

Vinaigrette asiatique

60 ml (1/4 tasse) de tahini

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz

15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

Le jus de 1/2 lime

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre frais, râpé

1,25 ml (1/4 c. à thé) d’ail frais

15 ml (1 c. à soupe) de pâte de miso blanc

30 ml (2 c. à soupe) d’eau tiède

TECHNIQUE