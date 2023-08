REPPER, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 août 2023, à l'âge de 78 ans est décédée madame Monique Repper, épouse de feu Michel Poirier. Elle était la fille de feu Gaston Repper et de feu Marie-Jeanne Leroux. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Maryse (Dominique Albert) et Dominic; ses petits-enfants : Laurence Albert, Antoine Albert et Mathis Poirier; la mère de son petit-fils et amie de la famille : Sylvia Poirier; ses sœurs et son frère : Micheline Boileau (Gilles Boileau), Louise Repper et Pierre Repper (Lynda Légaré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Poirier : Jacques, Monique, Pierre, Louis et feu Claude; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à toute l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi qu'à l'équipe du CRIC pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.