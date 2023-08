LÉTOURNEAU, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 juillet 2023 à l'âge de 70 ans est décédée Mme Diane Létourneau, conjointe de M. Claude Bélanger. Elle demeurait à St-Michel-de-Bellechasse.où la famille sera présente à compter de 9h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa sœur : Ghislaine (feu Guy Couture) et leurs enfants : Styve (Pascale Gobeil), Dave (Kathleen Gagné) et Wayne (Isabelle Jean); de la famille Bélanger, elle était la belle-sœur de : Marc (Hélène Arcand), feu Yvon (Marie-Josée Cantin), Denis, Guy (feu Denise Dumontier), feu Lise, Denise (Roger Levasseur), Hélène (Benoit Plourde) et Marie. Elle laisse également dans le deuil ses nièces et ses neveux de la famille Bélanger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, www.fhdl.ca. La direction des funérailles a été confié à la :