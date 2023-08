JOBIN, Jean-Noël



À L'IUCPQ, le 7 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Jobin, époux de dame Pierrette Dion, fils de feu monsieur Alexandre Jobin et de feu dame Marguerite Genois. Natif de St-Raymond il demeurait au Manoir du Verger à St Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances aude 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, monsieur Jobin laisse dans le deuil ses enfants : Jean (Claire Boucher) et Chantal (Yvon Brière); ses petits-enfants: Jessika (Guillaume Frenette), Patricia (Lara Hayley), Cynthia (Émile Lacasse), Adam et Annabelle (Émile Gauthier); ses arrière petits-enfants : Victoria et Emma; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : feu Louiselle (feu Philippe Renaud), feu André (Alice Lavoie), feu Thérèse (feu Paulin Moisan), feu Annette (Marcel Jobin), feu Ghislain (feu Denise Denis), feu Héléna (feu Yvon Plamondon), Monique (feu Jean-Louis Alain), Jean-Guy (Monique Plamondon), Pierre (Danièle Pouliot), feu Lucie et feu Denise; ses filleuls : Stéphane Jobin et Claude Voyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de L'IUCPQ pour leur dévouement et leurs petites attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Institut universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec.https://iucpq.qc.ca/fr/fondation#