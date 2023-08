JULIEN, Huguette Thériault



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 juillet 2023, à l'âge de 86 ans et 11 mois, est décédée madame Huguette Thériault, épouse de feu monsieur Georges Julien, fille de feu madame Gabrielle Gaumont et de feu monsieur Albert Thériault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres suivra au Mausolée Marie-de-l 'incarnation du cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Denis (Lisa Roy) et Luc; ses petits-enfants; Jeason, Keven, Jeff, Jessy et Brandon; ses arrière-petits-enfants : Ryan et Eden; ses frères et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs; ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille souhaite remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Un merci spécial à M. Jean-François Thériault pour ses bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site Web : https://cancer.ca/fr/ways-to-give/personal-donation