TRUDEL, Monique



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 juillet 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Monique Trudel, épouse de feu monsieur Jocelyn Dallaire, fille de feu Judith Paré et de feu René Trudel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9 h à 12 h.Elle laisse dans le deuil ses filles : Line (Justin) et Sylvie; ses petits-enfants : Émilie (Maxime), Maude (Bruno), Jocelyn (Ellen), Sarah-Jeanne (Jason) et Félix-Antoine (Charlotte); ses arrière-petits-enfants : Hubert, Thomas, Damien, Charlotte et Constance; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Yvan (feu Madeleine), Josette (feu Jean), feu Régis (Monique) et de Francine (Serge). Elle était également la belle-sœur des membres de la famille Dallaire : Claudette (Maurice), Julien (Monique), feu Jules et Michèle (feu René). Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.