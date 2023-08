MORROW CRAIG, Sandra



Paisiblement à son domicile, le 11 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Sandra Morrow Craig, épouse de monsieur Norman Craig. Elle demeurait à Stoneham.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.et de là au cimetière adjacent pour l'inhumation de ses cendres. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Norman; ses trois enfants : Debbie Fawcett (feu James Fawcett), Brenda Craig (Michel Marcotte) et Dennis Craig (Connie Craig); ses petits-enfants : Andrew, Emily, Timothy, Jonathan, Jordan, Brooklyn et Hailey; ses sœurs et son frère: Linda (Dan), Louise (Doug), Herbie (June) et Heather (Arthur); sa belle-sœur Edith (feu John); son beau-frère Robert (Helen Anne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source pour les bons soins prodigués avec humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666, web : www.cancer.ca