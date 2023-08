CH: le match Rouges contre Blancs de retour

Les partisans du Canadien qui souhaitent se faire une première impression des espoirs de l’équipe et de l’état des vétérans auront à nouveau l’occasion d’assister au traditionnel duel opposant les Rouges aux Blancs, le dimanche 24 septembre, à 13h, au Centre Bell.

L’affrontement intraéquipe précédera encore une fois la tenue du premier affrontement hors-concours: comme ce fut le cas en 2022, le Tricolore amorcera le calendrier préparatoire en accueillant les Devils du New Jersey le lendemain.

Moyennant une dizaine de dollars, les spectateurs pourront surveiller de près quelques espoirs, dont probablement le défenseur David Reinbacher, sélectionné au cinquième rang du plus récent repêchage de la Ligue nationale de hockey. Un jeune comme Juraj Slafkovsky, choisi à l’échelon initial lors de l’encan 2022, et de nouvelles acquisitions comme Alex Newhook devraient aussi susciter l’attention.

Les intéressés pourront se procurer des billets par le biais du site officiel du Canadien entre les 2 et 24 septembre. Cependant, une prévente exclusive aux clients des supermarchés IGA sera proposée les 31 août et 1er septembre: les gens devront demander un coupon lors de leur passage à la caisse afin d’accéder à cette vente préliminaire. Les détenteurs d’abonnements de saison du CH et du Rocket de Laval, entre autres, auront la possibilité d’acheter des billets à l’avance également.