Comment contester une contravention pour excès de vitesse?

Il y a plus de 30 ans que la Cour d’appel du Québec a rendu une décision qui est encore utile pour qui veut contester une contravention de vitesse. Saviez-vous que pour être valide, la preuve de vitesse par radar doit comporter trois conditions essentielles?

Que dit le jugement de 1992?

L’histoire se passe à Baie-Comeau. Un conducteur roule avec son auto à un endroit où la limite de vitesse est de 50 km/h. L’homme se fait intercepter par un agent de police de la municipalité, qui lui indique qu’il a enregistré une vitesse de 114 km/h avec son radar. Une contravention lui est remise. Monsieur décide de la contester dans le délai prévu, soit 30 jours après.

Avec ce jugement de 1992, la Cour d’appel du Québec établit trois conditions pour déterminer la fiabilité du radar:

· L’agent ou l’agente qui utilise le radar doit avoir les compétences pour le faire. Elle doit avoir suivi un cours sur la matière et passer un examen avec succès. Cette information est écrite dans son rapport.



· L’appareil radar doit avoir été testé avant et après l’opération policière. Si les résultats sont les mêmes, on peut conclure que l’appareil était calibré correctement entre les deux moments. Ces tests doivent être mentionnés dans le rapport d’infraction qui soutient votre constat d’infraction.



· L’appareil radar doit être précis, c’est-à-dire que la marge d’erreur est faible. Cet élément se vérifie au moyen d’un certificat attestant cette valeur.

Si une seule de ces conditions est manquante, le tribunal ne pourra pas se baser sur la vitesse obtenue par le radar. Dans le cas du conducteur de Baie-Comeau, aucun test n’avait été fait après l’opération. Pour cette raison, le tribunal l’acquitte.

Trois trucs pour une contestation efficace

Plusieurs préféreront consulter une avocate ou un avocat, surtout si leur permis de conduire est en jeu. Si vous décidez de vous défendre vous-même, se préparer est important:

· Faire un plan: tracer les rues, indiquez l’endroit près duquel vous avez vérifié la vitesse sur l’odomètre. Le juge doit pouvoir bien suivre vos explications. Imprimez votre plan en trois copies.



· Évitez de témoigner sur vos habitudes de conduite. Le juge cherche à savoir à quelle vitesse vous circuliez au moment de la captation. Si vous mentionnez que «normalement» vous roulez à 50 km/h, vos explications deviennent imprécises et cela peut jouer contre vous.



· Présentez-vous 15 min d’avance à votre audition. Une entente pour réduire la peine est parfois possible. Vous ne perdez rien à écouter l’offre de la Couronne.

Si vous perdez, la Cour décidera si vous devez payer les frais pour le procès d’environ 100$, en plus de votre amende. En cas d’acquittement, vous n’aurez rien à payer.