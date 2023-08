OUELLET, Alain



Entouré de l'amour des siens, c'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Alain Ouellet à l'âge de 57 ans, survenu aux soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juillet 2023. Il était le conjoint de madame Martine Dutil, fils de feu madame Georgette Tousignant et de feu monsieur Jean-Paul Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances,à partir de 9 h.Outre sa conjointe Martine Dutil, il laisse dans le deuil son fils adoré Alexandre (Frédérique Dubé); son frère Sylvain (Diane Mercure); son cousin Pierre Godbout (Céline Blanchette) qu'il considérait comme son frère; ses belles-sœurs de la famille Dutil : Hélène (Gilles Boivin) et Lucie; ses nièces : Florence (Samuel Beaulieu), Sophie, Mélyssa et Myriam et son filleul Samuel (Rose Tremblay-Fontaine); sa cousine Lise Gagnon (Guy Jourdain) et son cousin Denis Gagnon (Elaine Ouellet) ainsi que plusieurs oncles, tantes, autres cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, particulièrement ses nombreux collègues et chauffeurs du RTC. La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Michaël Munger pour tout l'accompagnement et sa bienveillance tout au long de sa maladie. Un remerciement tout particulier au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, spécialement à l'équipe des soins palliatifs pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.