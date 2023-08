FRADETTE, Micheline



À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Micheline Fradette conjointe de feu Lorenzo Caron. Elle était la fille de feu Georges Fradette et de feu Claire Chabot. Elle demeurait à Saint-Henri, native de Saint-Lazare-de-Bellechasse.là où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 12h. Les cendres seront déposées par la suite, au Columbarium du cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Alexandre Martel), Johanne et Jacques Lacroix (Nancy Pinsonnault) ainsi que le père de ses enfants Michel Lacroix (Edith Langlois); ses petits-enfants : Mélissa (Samuel F. Boucher), Alexandre, (Delphine Rousseau), Gabrielle (Maxime Frégeau), Xavier (Jade Létourneau), Marie-Pier, Daphné, Nataniel; ses arrière-petits-enfants : Evelyne, Elodie, Alice, Noa et 3 arrières à venir. Elle était la sœur de : feu Maurice (Lisette Dumas), feu Roger (feu Noëlla Audet), Lorraine (Conrad Gilbert), Raynald (Lise Genest), Clémence (feu Léopol Lamontagne), Gisèle (feu Lionel Dulac), Ginette (André Rousseau), Gaétan (Gabrielle Lafontaine) et Mario (Diane St-Gelais). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (secteur soins palliatifs) 143, rue Wolfe, Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la