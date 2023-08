CHEVALIER Ghislaine



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 août 2023, est décédée, à l'âge de 80 ans, Mme Ghislaine Chevalier. Elle était l'épouse de Monsieur Gilles Légaré, fille defeue Madame Béatrice Martel et de feu Monsieur Ernest Chevalier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 12 h à 14 h.. La mise en terre suivra au Cimetière St Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martin Légaré (Martine Godin), François Légaré (Ann-Marie Boucher), ses petits-enfants Amélie Légaré (Philippe Duchesne), Lauriane Rochon, Samuel Rochon, Marie-Clarisse Rochon, Cécilia Légaré. Elle laisse également dans le deuil ses frères: Gilles Chevalier (Céline Allaire), Réjean Chevalier (Christiane Ferland), Gaétan Chevalier (Marie-Christiane Michaud), ses beaux-frères et belles-soeurs: Yolande Légaré (Jean Marie Malouin), Thérèse Légaré (René Beaumont), Renald Légaré (Danielle Lafond) et Francine Légaré (Louis Lapointe) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Sont également laissées dans le deuil sa grande amie Cécile Dumais ainsi que Nathalie Desnoyers. Merci au personnel de l'Hôpital St-François d'Assise (département d'orthopédie) pour les bons soins prodigués dans la dignité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc, G1M 3H6 ou sur le site web à l'adresse https://spcanada.ca/