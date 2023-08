Délit de fuite: une femme entre la vie et la mort après avoir chuté du toit d'un véhicule en mouvement

Une dame dans la quarantaine se situe entre la vie et la mort, alors qu’elle a été aperçue tôt jeudi matin, agrippée sur le toit d’un véhicule, avant qu’elle chute et subisse un traumatisme crânien, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. La police est à la recherche d’un suspect qui a pris la fuite.

Vers 4h ce matin, pour une raison inconnue, des témoins ont aperçu une femme de 42 ans agrippée sur le toit d’un véhicule utilitaire sport de couleur blanche, en mouvement pendant plusieurs mètres, entre l’avenue Préfontaine et Ontario.

«À un certain moment, la dame est tombée et s’est blessée au niveau de la tête. Elle est considérée comme dans un état critique par les autorités médicales», ajoute la porte-parole du SPVM, Véronique Dubuc.

L’évènement est considéré comme un délit de fuite. Le conducteur du véhicule sport a pris la fuite après que la dame a chuté. «Une enquête est déployée pour essayer de retracer le conducteur et le véhicule en question», précise Mme Dubuc.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Les enquêteurs en collision et les Reconstitutionnistes du SPVM sont sur place pour élucider les causes et circonstances de l’évènement.

Le suspect est recherché.

Plus de détails à venir...