Disparition à Québec: un jeune homme de 21 ans manque à l’appel

La police de Québec demande l’aide de la population pour retrouver un jeune homme de 21 ans qui est porté disparu depuis mardi.

Gabriel Rochette a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la Baie de Beauport, le 15 août dernier. Il pourrait actuellement se trouver dans les environs du mont Bélair.

D’après le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), il se déplacerait avec un véhicule gris de marque Infiniti Q45 2002 immatriculé Z96 YKE. Les autorités ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

Fournie par le SPVQ

Le jeune homme de 21 ans mesure 5’8’’ (1,78 m) et pèse 160 lb (73 kg). Il a les yeux et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt bleu pâle, un short possiblement rouge et des espadrilles puma noir et rouge.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447).