BÉDARD, Gilbert



À l'Hôpital Général de Québec, le 17 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Gilbert Bédard, époux de feu dame Jeannine Labrecque, fils de feu dame Jeanne Daigle et de feu monsieur Hector Bédard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil, ses enfants : Sonia (Mario Duguay) et Michaël (Isabelle Harvey); ses petits-enfants : Jade, Axel, Léonie et Maude; ses frères et sœurs : Delphis, Anita (feu Serge Bosak), Noël (Colette Boivin), Marcel (Micheline Lesage), Liliane (feu Jean-Claude Daigle), Gaston (Diane Savard), Denis (Lise Lafrance), Monique (Normand Légaré) et Mario (Manon Laberge), sa belle-sœur Noëlla Labrecque (feu Roger Petitclerc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org