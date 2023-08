POULIOT, Patrice



Au Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet, le 25 juillet 2023, à l'âge de 63 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Patrice Pouliot, fils de feu Irené Pouliot et de feu Gertrude Thibault. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil son fils Frédérique; ses frères et sa sœur: Donald (Denise Drolet), Fabien (Céline Couture) et Nancy (Alain Turcotte); sa nièce adorée Cynthia Turcotte; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un immense MERCI à sa seconde famille du CHSLD Chanoine Audet. Outre l'excellence des soins prodigués, c'est votre amour sincère pour Patrice, votre peine mêlée à la nôtre et vos gestes tendres à son égard suite à son décès qui nous ont bouleversés. Merci de l'avoir aimé, de l'avoir fait sourire et d'avoir été disponible pour lui. Vous avez fait la différence dans sa vie et mis un baume sur la nôtre de le savoir si bien entouré. Vous avez toute notre reconnaissance, nous ne l'oublierons jamais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles de Chanoine-Audet : 2155 chemin du Sault, Saint-Romuald, QC, G6W 2K7. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.