LAMONDE, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 1er juillet 2023, l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Benoit Lamonde, fils de feu monsieur Fernand Lamonde et de feu dame Lucienne Lacroix. Il demeurait à Beaumont et natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s àà compter de 13h.suivra l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, la mère de ses enfants Céline Bard, ses enfants : Lynda (Serge Bourgault), Emmanuel (Linda Matton), Francis (Sophie Proulx), Patricia (Sylvain St-Amant), ses petits-enfants : Camille et Mathieu, Byanka et Emmanuel Jr., Vanessa, Bryan et Francis Jr., Alyson et leur conjoint(e), ainsi que ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Gaétan, feu Marguerite, Diane (Jean-Guy), Michel (Denise), Marie-Louis (Louise). Il laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la