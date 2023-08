MORIN, Michel



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le jeudi 3 août 2023 à l'âge de 82 ans et 8 mois, est décédé monsieur Michel Morin, époux de madame Doris Lagrange et fils de feu Henri Morin et de feu Georgette Labbé. Il demeurait à Lac-Etchemin et était natif de Saint-Georges. Michel fût enseignant aux écoles secondaires de Lac-Etchemin et Ste-Justine pendant 33 ans et il était reconnu comme étant un grand sportif. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele vendredi 1er septembre en soirée de 19h à 21h30 ainsià compter de 9h.et l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Doris Lagrange; ses fils : Martin et Éric (Christine Hurley); ses petits-enfants : Gabrielle (Mario Boilard), Louis-David (Marie-Pierre Couture) et Thomas ainsi que Samuel et William (Marie-Philippe Lacombe); son arrière petite-fille : Juliette. Il était le frère de Lucille (feu Gilbert Doyon), feu Maurice, feu Francine, feu Aline, feu Pierre, feu Hélène (feu Clermont Poirier), Nicole, Claudette, Bernard, Ginette (Serge Plante). Il était le beau-frère de feu Marcel, feu Nicole (feu Clément Couture) et Bruno (feu Claudette Dupont). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage et particulièrement celui des soins intensifs de l'hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués ainsi que le Dr. Béliveau pour les avoir bien accompagné lors de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 pour l'hôpital de Saint-Georges.