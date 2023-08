LÉGARÉ, Jeannine Giroux



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 31 juillet 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jeannine Giroux, épouse de feu Raynald Légaré. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses fils : Roberto (Lisanne Blouin), Rénato (Julie Charest) sans oublier Sonia Desjardins (Serge Sylvain), Enrico Desjardins (Isabelle Lapierre) qu'elle considérait comme ses propres enfants ; ses petits-enfants : Jason, Marina, Salma sans oublier Kévin, Karina, Charles et Emma qu'elle considérait également comme ses petits-enfants; ses sœurs Rita Giroux, Berthe Giroux (feu Jean-Paul Desjardins); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré : feu Jacqueline (feu Luc Vallée), Lise (feu Roger Laberge), feu Denise (Conrad Létourneau), feu Claude (feu Denise Marceau), feu Marc (feu Jeannine Courtois), feu Diane (Frédéric Goulet), feu Roger (Vérònica Abela); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org