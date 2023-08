RISI, Hélène



C'est avec tristesse que la famille Risi fait part du décès de Hélène Risi, survenu le 8 août 2023, à l'Hôpital Laval, à Québec. Elle nous a quittés le coeur et l'esprit en paix. Elle était la fille de feu Joseph Risi et feu Alice Neuhaus, la conjointe de feu Jacques Prémont, ainsi que la sœur de feu Charlotte Risi et feu Marcel Risi. Hélène a été une femme pétillante, généreuse, disponible et soucieuse d'autrui; elle accorda sans compter son appui à ses proches et ami(e)s. Elle laissa sa marque à la Société canadienne du cancer où elle œuvra comme secrétaire exécutive pendant plusieurs années. Hélène aima la vie, et surtout, elle nous aima.La famille vous accueillera à lade 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son frère André et sa conjointe Marie-Francine Bourgeois; sa filleule bien-aimée Monika (Richard Capolla); sa belle-soeur Madeleine Lesage (feu Marcel Risi); ses cousins et cousines de Suisse et de France; ses nièces et neveux : Christine (Michel Cantin), Danielle Rioux (feu Georges Risi), Catherine (André La Haye), Benoît (Michèle Lejeune), Alain (Jacinthe Robert), Bernard (Michèle Lépine), Marie-Hélène et Michel. Plusieurs compagnes du Château Bordeaux la pleurent également, dont sa grande amie de toujours, Françoise Foisy Laberge, ainsi que plusieurs connaissances et ami(e)s dont Sylvie Prémont (feu Jacques Prémont), Francine, Élisabeth et Robert McKay. La famille remercie le personnel soignant du Domaine Bordeaux et de l'Hôpital Laval pour les bons soins qui lui ont été prodigués et leur réconfortante bonté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, tél.: 1-888-939-3333, site Web : www.cancer.ca, ou encore à la Fondation de l'Université Laval, tél.: 1-877-293-8577, site Web : www.ful.ulaval.ca, ou bien à tout autre organisme de votre choix.Khalil Gibran