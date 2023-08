DAIGLE, Yvon



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Yvon Daigle, époux de madame Patricia Mercier. Fils de feu dame Claudia Gauvin et de feu monsieur Auguste Daigle, il demeurait à Sainte-Perpétue. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Serge St-Pierre), Ghislain (Nicole Vaillancourt) et Sylvain; ses petits-enfants : Samuel et Jean-Philippe Ouellet, Roxanne (Jason Villeneuve) et Anne-Marie Daigle (Émile Martinet), ses petits-enfants de cœur : Steve St-Pierre et Sonny Ferland-Fortin; ses arrière-petits-enfants : Mia-Rose et Mathis Ouellet, Zac Ouellet. Il était le frère et le beau-frère de : feu Rosaire, feu Monique (feu Claude Giasson), feu Florent, feu Rita (feu Hervé Bernard), feu Lise (feu Lucien Robichaud), feu Gilles (Jacqueline Bélanger), Pierre (Jeannine Boutin), Diane (Gilles Paquette), feu Normand, Jean-Yves (Brigitte Fortin); de la famille Mercier : feu Roger, feu Anger, feu Pierrette, Monic, Micheline, Monette (Jean-Marie Chouinard), France. Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Dre Véronique Paquin, à Dre Amélie Blanchet et à tous les membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ Les membres de sa famille vous accueilleront auà compter de 12h30.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.