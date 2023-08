Photo fournie par Elisabeth Joly

L’été se poursuit avec le 12e Festibière de Québec qui s’installe sur les quais de l’Espace 400e à compter d’aujourd’hui (et jusqu’à dimanche) avec une centaine d’exposants locaux sur place, des artistes musicaux qui mettront l’ambiance et plusieurs activités plus surprenantes les unes que les autres. Le mouvement Je bois local propose cette année un parcours original, voyageant d’un exposant à l’autre pour faire découvrir des bières à thématique estivale (p. ex., des bières de soif et des bières fruitées). Quelques dégustations à l’aveugle accompagnées de la biérologue du Festibière seront aussi proposées aux plus audacieux ! L’entrée sur le site des quais de l’Espace 400e est gratuite. Les jetons sont en vente sur le site web du Festibière de Québec au infofestibiere.com/quebec. Verre officiel et jetons obligatoires pour déguster les produits des microbrasseries. Les festivaliers sont attendus du jeudi 17 août au samedi 19 août de 11 h à 23 h ainsi que le dimanche 20 août de 11 h à 19 h.

Pédalons avec Louis

Le 6e Défi cycliste « Pédalons avec Louis contre l’obésité », présenté samedi dernier au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) et sous la présidence d’honneur de Gabriel Hardy, kinésiologue depuis plus de 15 ans, qui assure la préparation physique des joueurs des Remparts de Québec, a permis de remettre 5535 $ (pour l’instant) à la Fondation. Depuis le début de l’aventure, ce Défi a permis de remettre plus de 41 000 $ à la Fondation et d’autres sommes sont à venir. Louis Fréchette, fondateur du défi, continue de sensibiliser les gens aux bienfaits de l’activité physique quotidienne. Le défi à vélo vise à propager ce message essentiel : être actif et bien s’entourer pour rester motivé.

La plus grande au monde

Le 9e Défi kayak Desgagnés, la plus grande randonnée de kayak de mer au monde, commence aujourd’hui au profit de Jeunes musiciens du monde (JMM). Jusqu’à dimanche, 180 participants parcourront 250 km en kayak de Montréal à Québec en quatre jours, sur les eaux du fleuve Saint-Laurent. Le Défi 2023 a pour objectif d’amasser 450 000 $ pour soutenir la mission de JMM : utiliser l’apprentissage de la musique comme levier de développement pour les jeunes des milieux défavorisés. Depuis 20 ans, JMM offre gratuitement des cours de musique et un accompagnement personnel à près de 1 500 jeunes issus de milieux à risque. Louis-Jean Cormier (photo en 2022), porte-parole officiel de Jeunes musiciens du monde, prendra part à l’entièreté du Défi cette année de même que Mathieu Fortier, coprésident et fondateur de Jeunes musiciens du monde, également passionné et expert en kayak de mer. L’arrivée se fera dimanche à la baie de Beauport.

Anniversaires

Me Louis Mazurette (photo), avocat associé chez Stein Monast et ancien du Rouge et Or (football) de l’Université Laval, 44 ans... Thierry Henry, joueur de soccer français et ex-entraîneur de l’Impact de Montréal, 46 ans... Véronique Bannon, comédienne et actrice québécoise, 47 ans... Donnie Wahlberg, chanteur américain (New Kids On The Block), 54 ans... Sean Penn, acteur américain, 63 ans... Robert De Niro, acteur, producteur et réalisateur américain, 80 ans.

Disparus

Le 17 août 2022 : Robert (Bob) Brais (photo), 78 ans, retraité de chez Coca-Cola (10 ans) et de la brasserie Labatt (35 ans)... 2021 : Rock Demers, 87 ans, producteur et créateur de l’indémodable franchise cinématographique des Contes pour tous... 2021 : Yvon Duhamel, 81 ans, intrépide Québécois réputé pour ses exploits autant en motoneige qu’en motocyclette et intronisé au Panthéon des sports du Québec en 2007... 2016 : Arthur Hiller, 92 ans, réalisateur canadien (Love Story en 1970)... 2015 : Yvonne Craig, 78 ans, actrice américaine connue pour son rôle de Batgirl dans les années 1960... 2014 : Lucie Dolan Chagnon, 84 ans, philanthrope québécoise (Fondation Lucie et André Chagnon)... 2014 : Pierre Vassiliu, 76 ans, chanteur français... 2012 : Jean Béranger, 75 ans, entraîneur et sportif français... 2007 : Lucien « Frenchie » Jarraud, 84 ans, animateur de radio et de télévision... 2003 : Roland Giguère, 74 ans, poète et peintre... 1994 : Jack Sharkey, 91 ans, champion de boxe poids-lourd en 1932 et 1933.