La Caisse n’a pas de quoi se péter les bretelles!

Fidèle à lui-même, le grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Charles Emond, a profité du dévoilement des résultats au 30 juin 2023 pour vanter la fameuse «valeur ajoutée» qu’auraient rapportée les gestionnaires de portefeuille de la Caisse en dépassant leurs indices de référence.

Laquelle «valeur ajoutée», faut-il le rappeler, rapporte gros en termes de primes versées aux hauts dirigeants de la Caisse.

Cela dit, rien d’éclatant pour les six premiers mois de l’année 2023: le rendement moyen de notre «bas de laine» est de 4,2%, dépassant à peine le rendement de 4,1% du portefeuille de référence. L’actif net sous gestion: 424 G$.

Mais sur cinq ans, alors là ça devient potentiellement très payant pour Emond et ses hauts dirigeants. La Caisse affiche un rendement moyen annualisé de 6,0%, à comparer à un rendement de 5,0% pour «son» portefeuille de référence. La Caisse calcule que ce rendement supérieur de 1 point de pourcentage représente sur 5 ans une valeur ajoutée de plus de 18 G$.

Maintenant sur 10 ans, la Caisse présente un rendement moyen annualisé de 7,9% alors que le rendement de son portefeuille de référence plafonne à 7,0%. Résultat: la Caisse affirme avoir produit près de 30 G$ de valeur ajoutée.

LA QUESTION

Est-ce que la performance des gestionnaires de la Caisse est aussi remarquable que ce que laisse entendre la fameuse «valeur ajoutée» qu’ils ont rapportée sur papier?

Pour comparer des pommes avec des pommes, regardons le rendement annualisé sur 5 et 10 ans que deux des grandes caisses de retraite canadiennes affichent au 30 juin 2023.

L’Office d’investissement du Régime de pension du Canada (Investissement RPC), la plus grosse caisse au pays avec 575 milliards d’actif net, présente un rendement annualisé de quelque 7,4% sur 5 ans et de 9,8% sur 10 ans.

Les gestionnaires de portefeuille d’Investissement RPC surpassent ainsi leurs collègues de notre Caisse par une bonne longueur d’avance, soit 1,4 point de pourcentage de plus sur la période de 5 ans (7,4% versus 6% pour la Caisse) et un gros 1,9 point sur 10 ans (9,8% versus 7,9% pour la Caisse).

Du côté de Teachers’ Pension Plan (Régime de retraite des enseignants de l’Ontario), dont l’actif net est de 250 G$, là aussi les gestionnaires de portefeuilles ont fait nettement mieux que les nôtres.

À preuve, Teachers’ a procuré un rendement annualisé de 7,0 % sur la période de 5 ans, soit 1 point de pourcentage de plus que la Caisse avec son 6,0 %. Et sur la période de 10 ans, Teachers’ a rapporté un rendement annualisé de 8,6 %, soit 0,7 point de pourcentage de plus que la Caisse.

SUR 6 MOIS

Comme je le mentionnais au début de la chronique, la Caisse affiche un rendement moyen de 4,2% sur les 6 premiers mois de l’année 2023. La Caisse gère les fonds de 48 déposants. Elle tient toutefois à préciser que les rendements des huit plus grands déposants de la Caisse se situent entre 3,8% et 5,2% sur six mois.

Ces grands déposants sont: le Régime des rentes du Québec, le RREGOP, le Fonds d’amortissement des régimes de retraite (du ministère des Finances), le Régime des employés de l’industrie de la construction, la CNESST, la SAAQ, le Fonds des générations, le Régime de retraite du personnel d’encadrement.

Un rendement de 3,8 à 5,2% pour les six premiers mois de l’année 2023 desdits grands déposants de la Caisse, est-ce vraiment remarquable?

Selon les résultats de l’Univers de performance des fonds communs des gestionnaires de caisses de retraite que TELUS Santé vient de publier pour le premier semestre, les fonds diversifiés ont rapporté un rendement médian de 5,73%. Les meilleurs (5e centile) parmi les 296 fonds communs gérés par 45 sociétés de gestion de placements ont affiché un rendement de 10,79% et les plus poches (95e centile), un rendement de 3,60%.

La Caisse se retrouve donc parmi les moins performants.

LE PETIT INVESTISSEUR

Et le commun des petits épargnants, lui, qu’aurait-il obtenu comme rendement s’il s’était contenté de détenir dans son modeste portefeuille diversifié les trois indices financiers (iShares) qu’il peut acheter à la cote de la Bourse de Toronto?

- 35% de XBB (Obligations Canada Univers);

- 32,5% de XIC (Actions canadiennes du S&P/TSX);

- 32,5% de XWD (Actions mondiales MSCI Monde).

Selon les rendements d’indices financiers colligés par la firme Aubin Actuaire pour les périodes se terminant le 30 juin 2023, le portefeuille type décrit précédemment aurait rapporté au petit investisseur un rendement de 6,8% lors des 6 premiers mois de l’année 2023.

DIVERSIFICATION MONDIALE OBLIGE

Évidemment, la Caisse avec ses 424 milliards d’actif net ne peut se contenter d’investir dans des portefeuilles aussi simplistes que celui cité dans mon précédent exemple. Elle a l’obligation de diversifier mondialement sa montagne d’actifs.

La répartition actuelle de son portefeuille au 30 juin 2023 comprend:

- Revenus fixes (obligations): 126,7 G$

- Actifs réels (immeubles, infrastructures): 104,3 G$

- Actions (bourse, marchés privés): 191,8 G$

Dixit Charles Emond: «Depuis trois ans, nous avons fait évoluer notre portefeuille pour continuer d’augmenter notre capacité à faire face à la volatilité des marchés. Dans ce contexte, nous avons généré des rendements qui nous permettent d’assurer la santé financière des régimes de nos déposants.»

D’accord, Monsieur Emond, mais sur les périodes de 5 et 10 ans, il n’y a vraiment pas de quoi se péter les bretelles lorsqu’on compare le rendement de la Caisse avec celui d’Investissement RPC et Teachers’!

Et qui plus est, je vous invite à faire preuve de grande modestie lorsque vous parlez de votre présumée valeur ajoutée de 18 milliards sur 5 ans et de 30 milliards sur 10 ans.