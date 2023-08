La CAQ, un parti traversé par des contraires ne s’attirant pas tant que ça

Qui regarde aller la CAQ au pouvoir se demande assez rapidement ce qui fait la cohérence de ce parti.

Qu’ont en commun Eric Girard, qui se rêve ministre des Finances conservateur à Ottawa, Christine Fréchette, qui serait objectivement plus heureuse au Parti libéral du Canada que dans un parti nationaliste, et Bernard Drainville, venu du PQ, et qui au fond de lui-même, demeure un indépendantiste convaincu?

Qu’ont en commun Geneviève Guilbault, une fédéraliste endurcie, et Simon Jolin-Barrette, qui a incarné le nationalisme de gouvernement depuis 2018?

La réponse tient en deux mots: François Legault.

Divisions

Ils ont en commun un chef conscient de diriger un parti n’ayant que son chef en partage.

Il se pourrait que François Legault fasse un troisième mandat.

Dans ce cas, la CAQ conservera sa cohérence politique. Son premier mandat lui a permis de réaffirmer un certain nationalisme, mais il fut plombé par la pandémie. Son deuxième mandat se veut économique, mais il pourrait bien percuter la question constitutionnelle, lorsque la Cour suprême se prononcera sur la loi 21.

Reste à voir à quoi pourrait servir le troisième mandat qu’elle réclamera aux Québécois. François Legault demandera-t-il simplement aux Québécois de le laisser continuer son œuvre?

François Legault a réussi une étrange synthèse, entre ses amis du milieu des affaires, avec lesquels il parle de développement économique, et les électeurs nationalistes, à qui il sait parler spontanément malgré ses maladresses rhétoriques, ou peut-être grâce à elles.

Quand François Legault explique aux Québécois qu’une hausse de l’immigration serait suicidaire, il se fait comprendre. Il parle à leurs tripes. Les médias le grondent, le commun des mortels l’approuve. Évidemment, les bottines ne suivent pas les babines. Mais c’est un autre problème.

On dit même que François Legault répète sans cesse à ses ministres «économiques» venus du milieu des affaires, et qui trouvent la CAQ trop radicale en matière d’identité (je sais, c’est une idée étrange, mais le milieu des affaires a une forme d’aversion spontanée pour le nationalisme), qu’on ne peut pas avoir les résultats électoraux de la CAQ avec le discours des libéraux.

Mais que se passera-t-il si François Legault décide de ne pas se représenter?

La CAQ sera alors bien embêtée. Car elle perdra son seul point commun.

Il y aura une course à la direction. Et cette course dévoilera l’absence de programme commun entre les membres de ce parti – et même entre ses représentants les plus importants.

Leadership

D’ailleurs, que se passera-t-il au moment de la course à la chefferie? Elle se transformera en foire d’empoigne entre candidats ayant des visions de l’avenir du Québec fondamentalement contradictoires.

Si la tendance ultrafédéraliste, version Girard et Guilbault, l’emportait, les nationalistes tendance Drainville et Jolin-Barette seraient bien malheureux. L’inverse est aussi vrai.

Pour l’instant, ces questions se chuchotent dans les coulisses politiques.

Tôt ou tard, elles occuperont le débat public.