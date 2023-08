L’art de retrouver l’enfant en soi

Je ne vous conterai pas mon enfance en détail, car vous risquez de me dire que j’exagère pour m’attirer la pitié des lecteurs. En résumé, j’ai eu la pire enfance qu’un enfant puisse avoir. Enfant du milieu d’une famille dysfonctionnelle, je suis toujours passé inaperçu entre un frère aîné qui semait la terreur et une sœur cadette qui était la préférée de nos parents, tous deux alcooliques.

La peur de mon frère et l’absence d’intérêt pour moi manifesté par nos parents m’ont rendu méfiant et imposé l’obligation de me faire le plus discret possible pour ne pas attirer l’attention. On ne voulait pas de moi, on me le faisait sentir, et moi j’ai pris le parti de ne chercher l’attention de personne pour ne pas souffrir.

Pendant toute mon enfance, j’ai refoulé mes émotions pour ne plus sentir la peine et le rejet. À 19 ans, j’ai pris mes cliques et mes claques et je suis parti pour l’aventure de ma vie. Pas équipé du tout pour faire face, je suis vite tombé entre les mains de vilaines personnes qui voyaient en moi de la belle pâte à modeler pour servir leurs basses œuvres.

J’ai tout fait ce qu’il était possible de faire pour devenir quelqu’un, mais de la mauvaise façon. J’ai menti, triché, fait des mauvais coups, en même temps que j’essayais de me faire aimer des femmes en ne montrant que mon côté viril invulnérable et inoxydable.

Rejeté par ma famille, je fus également rejeté par les femmes. Ce que je ne voyais pas à l’époque, c’est que ma façon d’être, toujours en confrontation, ne m’aidait pas à me faire aimer. Ma peur d’avoir mal et ma fuite par en avant finissaient toujours par me faire plus de tort que si j’avais affiché mes vulnérabilités, que je gardais bien enfouies au fond de moi.

Et c’est ainsi que j’ai raté ma vie et qu’il m’a fallu descendre au plus profond du gouffre pour qu’un déclic se produise enfin. Je suis en démarche de récupération de ma vie depuis trois ans et j’ai 58 ans. Merci aux sauveteurs qui ont été mis sur ma route pour m’aider à me relever. Et à tous les jeunes qui sont mal partis comme moi dans leur vie personnelle, de grâce, ne laissez pas votre mal de vivre prendre le dessus. Ouvrez votre cœur et dites la souffrance qui accable et muselle l’enfant en vous, car il y a certainement quelque part un bon samaritain qui vous entendra. N’attendez pas aussi longtemps que moi.

Un homme qui revient à la vie

Il faut être prêt mentalement pour entreprendre une telle démarche, et nonobstant l’aide extérieure qui vous apporte du soutien, c’est grâce à votre volonté que vous parvenez à cheminer vers la lumière. Bravo et courage pour la suite !