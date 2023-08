Les Mariners menacent les Jays

Guidés en offensive par Julio Rodriguez, les Mariners de Seattle ont disposé des Royals de Kansas City par la marque de 6 à 4 jeudi après-midi au Kauffman Stadium.

Grâce à ce triomphe, la formation de l’État de Washington se rapproche dangereusement à un demi-match des Blue Jays de Toronto et de la dernière place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Le voltigeur de centre Julio Rodriguez a été sensationnel dans la rencontre avec une récolte de cinq coups sûrs et autant de points produits. Tirant de l’arrière par deux points en huitième manche, Rodriguez y est allé d’une puissante claque dans la gauche en huitième manche qui allait permettre à son équipe de prendre les devants et ainsi se sauver avec la victoire.

Le Dominicain est devenu jeudi le premier dans l’histoire des majeurs avec une performance de cinq coups sûrs dans une rencontre présentée le jour après avoir réalisé quatre coups sûrs lors d'un match en soirée depuis Juan Pierre avec les Rockies du Colorado en 2002.

Le finaliste au plus récent concours de coups de circuit a également inscrit son nom dans le livre des records des Mariners. Ses 12 balles placées en lieu sûr dans la série de quatre matchs contre les Royals représentent un sommet dans l'histoire de la concession de Seattle.

Malgré le revers des siens, le joueur d’arrêt-court des Royals Bobby Witt fils a une fois de plus connu une excellente journée au boulot. Il a enfilé deux coups sûrs en plus d’être venu croiser le marbre à une occasion.

Les porte-couleurs de l’équipe de Kansas City Nelson Velazquez et MJ Melendez se sont également rendus sur les sentiers à deux reprises pendant le rendez-vous.

Les Nationals remportent leur série face aux Red Sox

Le partant des Nationals de Washington Patrick Corbin a été solide sur la butte, permettant à son équipe d'enregistrer une deuxième victoire en autant de jours face aux Red Sox de Boston au compte de 10 à 7.

Le gaucher a cédé à une seule reprise et il a accordé quatre coups sûrs en plus d’avoir amassé six retraits aux bâtons en autant de manches de travail.

Le joueur de premier coussin des «Nats» Joey Meneses a volé la vedette dans l’affrontement en produisant cinq des 10 points de son équipe.

Washington est sur belle séquence puisqu’ils ont mis en banque cinq victoires à leurs six dernières sorties.