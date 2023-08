Lettre à monseigneur Gérald Cyprien Lacroix

Bonjour Monseigneur Lacroix. Je vous encourage fortement à lire et à faire lire à vos subalternes la lettre parue ce matin dans Le courrier de Louise du Journal de Québec sous la signature de « Mme Lorraine de Limoilou, 88 ans ». Cette paroissienne traduit très bien les sentiments de plusieurs croyants de votre diocèse qui vivent des frustrations à cause des méthodes utilisées par certains de vos subalternes. Des subalternes qui s’éloignent fortement de la pensée de Jésus, si vous voulez mon avis.

Pour rendre l’Église vivante, il faudrait que l’ensemble de ses commettants actuels agissent en conformité avec les principes qui étaient prônés par le berger rassembleur qu’était Jésus. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

G.T.

Comme je le soulignais à cette personne, les progressistes doivent ramer fort pour faire changer les choses quand les conservateurs, pour ne pas dire ultra-conservateurs, ont la main mise sur l’organisation. Admettons que l’Église catholique a du chemin à faire pour se renouveler.