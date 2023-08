Longue poursuite policière sur la 40 : un policier blessé et un automobiliste arrêté

Une poursuite de près de 100 km s’est terminée en queue de poisson pour un fuyard qui a percuté un véhicule de police et un agent de la paix avant d’être mis en état d’arrestation.

L’événement a débuté dans le secteur de Champlain, à quelques kilomètres à l’est de Trois-Rivières, vers 5h30 jeudi matin. Un policier de la Sûreté du Québec (SQ) dans un véhicule banalisé a alors constaté qu’un automobiliste avait une conduite erratique sur l’autoroute 40 Est.

« Il fait une tentative d’interception avec sirène et gyrophares et d’autres véhicules de police se joignent en renfort. La conduite erratique et la vitesse irrégulière de l’auto se poursuivent », indique le corps de police provinical par voie de communiqué.

Différentes tentatives d’interception infructueuses se sont succédé avant qu’un tapis à clou soit utilisé à la hauteur de Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la Capitale-Nationale.

Le véhicule suspect a alors ralenti, avant de s’engager en sens inverse sur l’autoroute 40 et de percuter des véhicules de police. Un agent de la paix qui a ensuite essayé de maîtriser le chauffard a aussi été frappé par sa voiture.

« Le policier a été conduit au centre hospitalier pour traiter ses blessures. On ne craint pas pour sa vie », assure toutefois la SQ.

Le suspect, un homme de 27 ans originaire de Montréal a été arrêté pour fuite, conduite dangereuse et agression armée. Ni lui ni sa passagère qui se trouvait à bord n’ont été blessés.