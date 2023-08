NFL : ce joueur-vedette est déclaré non coupable

Les derniers jours n'ont pas été de tout repos chez les Bengals de Cincinnati, puisque le porteur de ballon Joe Mixon était accusé de menaces aggravées. Cependant, Tous les partis impliqués peuvent désormais mettre de côté le dossier.

Effectivement, le demi offensif a été déclaré non coupable, jeudi matin, après quatre jours de procès. Il risquait jusqu'à six mois de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 1000 $.

«L'organisation est heureuse que cette affaire soit derrière tout le monde. Nous attendons avec impatience une saison passionnante avec Joe comme membre important de l'équipe», a déclaré l'organisation dans un communiqué.

Pour rappel, Mixon était accusé d'avoir pointé une arme à feu et avoir menacé de tirer sur une femme lors d'un cas de rage au volant un jour avant le duel éliminatoire entre les Bills de Buffalo et les Bengals, le 22 janvier.

Selon la présumée victime, Ashley Cheek, Mixon lui aurait dit : "tu devrais te faire sauter au visage, je devrais te tirer dessus, la police [ne peut pas] m'attraper».

Tout ceci aurait commencé après que Mixon eut coupé la route à Cheek, comme on pouvait le voir dans des vidéos diffusées durant le jugement.

Depuis 2017, année où il a été repêché par les Bengals, Mixon a inscrit 40 touchés au sol et a parcouru 5378 verges.