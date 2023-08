Nile Rodgers refuse qu’un parti d'extrême droite utilise «We Are Family»

Nile Rodgers a menacé de poursuites judiciaires un groupe politique d'extrême droite qui a utilisé sa chanson à succès We Are Family dans une campagne.

Le musicien a demandé au parti suisse Union démocratique du centre (UDC) de cesser d'utiliser une version similaire de la chanson We Are Family de Sister Sledge dans sa campagne électorale.

En préparation des élections législatives suisses qui auront lieu en octobre, l'UDC, qui prône le conservatisme national, a publié lundi Das Isch d'SVP (C'est l'UDC). Le refrain de la chanson fait directement écho au hit de 1979 We Are Family, qui a été écrit à l'origine par Nile Rodgers et feu Bernard Edwards.

« J'ai écrit '' We Are Family '' pour être la chanson ultime sur l'inclusion et la diversité à tous les niveaux, quels que soient la race, l'origine ethnique, l'âge, le sexe, la religion ou l'orientation sexuelle, a écrit le musicien sur Twitter/X, mardi. Je condamne son utilisation par l'UDC (Parti populaire suisse) ou toute autre personne qui ne respecte pas les valeurs de la chanson et toutes les personnes honnêtes. Le but de la chanson est d'apporter de la joie à tous sans exclusions ! »

La star de 70 ans a ajouté : « @HipgnosisSongs, @SonyMusicPub et @WarnerChappell travaillent tous pour que l'UDC cesse et renonce à utiliser la chanson. »

Le délégué du parti Thomas Matter a été crédité comme l'artiste derrière la chanson du groupe politique, sous le nom de DJ Tommy. Il a déclaré à Blick, un tabloïd suisse, que le morceau n'avait « rien à voir » avec le hit bien connu.

« Je connais la chanson de Sister Sledge, c'est aussi une super chanson, a déclaré l'ancien homme d'affaires. Mais Das Isch d'SVP a été écrit spécialement pour ce projet et n'a rien à voir avec We Are Family. »

L'homme de 57 ans a ajouté : « Bien sûr, dans la musique pop, il y a un million de chansons qui se ressemblent, il n'y a rien de surprenant ou de nouveau à cela. »

La chanson n'est plus disponible à l'écoute sur YouTube.