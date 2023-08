Ottawa engage des membres de l’industrie pharmaceutique pour abaisser le prix des médicaments

Ottawa a nommé deux représentants de l’industrie biomédicale et pharmaceutique à titre de président et de vice-présidente de l’organisation chargée de «protéger les consommateurs» des prix excessifs des médicaments brevetés.

Le 10 août, Santé Canada a nommé Anie Perrault à la vice-présidence du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB). Entre 2014 et 2022, Mme Perrault était directrice générale de BIOQuébec, une association regroupant les joueurs de l’industrie biotechnologique québécoise.

Plus tôt cette année, à la fin janvier, le Canada a misé sur Thomas Digby, un avocat spécialisé en droit de propriété intellectuelle (PI) dans le secteur biotechnologique et pharmaceutique, comme nouveau président du CEPMB, un organisme «quasi judiciaire indépendant».

Il a notamment été le chef d’une équipe spécialisée en propriété intellectuelle pour Novartis, une des plus grandes multinationales pharmaceutiques au monde basée en Suisse, seul pays avec les États-Unis où les médicaments sont plus couteux qu’au Canada.

Selon son profil sur la page du CEPMB, l’on apprend que M. Digby possède son propre cabinet et «soutient la stratégie de propriété intellectuelle d'un petit nombre de clients canadiens et américains dans le domaine de la biotechnologie».

Dans un courriel jeudi matin, le CEPMB a refusé de répondre aux questions portant sur les clients passés ou actuels de M. Digby, mais assuré que le président est «tenu de se conformer à de nombreuses lois, lignes directrices et normes relatives à la prévention de conflits d’intérêts ou de conflits d’intérêts apparents».

Le gouvernement a «capitulé»

«Ce que ça indique pour moi, dans les deux cas, c’est que le gouvernement a pris la décision que ces individus n’ont pas de conflit d’intérêts. Je trouve ça très difficile à concevoir», explique le chercheur Matthew Herder, directeur de l’Institut du Droit de la santé de l’Université de Dalhousie.

«Je crois que ça envoie un message très clair à l’industrie comme quoi le gouvernement a capitulé sur la réforme qu’il proposait», poursuit-il.

M. Herder travaillait au CEPMB depuis 2018, mais a démissionné avec fracas en février dernier après la suspension d’une réforme de longue date proposée en 2016 par le gouvernement libéral pour abaisser les prix des médicaments.

La réforme initiale comportait trois nouvelles lignes directrices, dont une visant à inclure de nouveaux pays dans la liste utilisée pour comparer les prix des médicaments à l’international.

Une opposition active

Alors qu’elle était à la tête de BIOQuébec, Anie Perrault était apparue en comité parlementaire sur la Santé, le 4 juin 2021, pour s’opposer à la réforme fédérale et exprimer «l’inquiétude de [ses] membres».

«La réforme proposée est selon nous mal orientée, mal appuyée, mal avisée», expliquait-elle aux élus fédéraux, en ajoutant qu’elle aurait pour effet d’«étouffer le secteur des sciences de la vie» en plus de «contrecarrer des investissements importants».

«Il faut retirer ce mauvais projet de règlement, à tout le moins le suspendre et reprendre la discussion à tête reposée», suggérait Mme Perrault.

En novembre 2022, quelques semaines avant l’entrée en vigueur de ces lignes directrices et après plus d’un an de lobbying intensif de la part de l’industrie, le ministre de la Santé d’alors, Jean-Yves Duclos, avait envoyé une demande au CEPMB pour être entendu par les membres du Conseil et réclamait la suspension des consultations.

L’ancien directeur général du CEPMB, Thomas Clark – qui a récemment comparé l’organisation à un «David» contre le «Goliath» de l’industrie pharmaceutique - avait lui aussi claqué la porte de l’organisation quelques mois plus tard, en février.

Le NPD avait alors réclamé une étude en comité parlementaire. «Le ministre de la Santé a tout simplement suspendu ces réformes en raison de la pression de l’industrie pharmaceutique», a carrément accusé le néodémocrate Don Davies au mois de mai dernier.

Le CEPMB a déclaré qu’une entrevue avec Anie Perrault n’était «pas possible actuellement».