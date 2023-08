Rentrée scolaire: 5000 enseignants manquent à l’appel

La pénurie d’enseignants atteint des sommets à l’approche de la rentrée: le nombre de postes à pourvoir risque d’être trois fois plus élevé que l’an passé, selon une recension effectuée auprès des directions d’école. Environ 5000 enseignants, à temps plein et à temps partiel, manquent toujours à l’appel à une dizaine de jours du retour en classe.

Ces chiffres proviennent d’un sondage réalisé par la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE), auquel ont répondu 225 directions d’école.

Il ne s’agit pas de chiffres officiels, mais l’exercice réalisé depuis déjà quelques années permet d’avoir un portrait assez juste de la situation, indique son président, Nicolas Prévost. «On n’est pas à côté de la track habituellement», lance-t-il.

Trois fois plus

Selon ce coup de sonde effectué en début de semaine, il manque environ 2000 enseignants à temps plein et 3000 enseignants à temps partiel dans les écoles publiques de la province présentement.

L’an dernier, à la rentrée, on recensait plutôt 700 postes vacants d’enseignants à temps plein et autant à temps partiel.

«On savait que la situation allait être pire cette année, mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là», laisse tomber M. Prévost.

Le nombre de postes à pourvoir évolue toutefois de jour en jour, alors que les écoles et centres de services multiplient les démarches à l’approche du jour J, précise-t-il.

Au ministère de l’Éducation, une recension des postes vacants dans le réseau scolaire est en cours, mais les chiffres officiels ne seront pas disponibles avant la semaine prochaine.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a de son côté reconnu mercredi qu’il y aura beaucoup de profs non légalement qualifiés à la rentrée. Au micro du 98,5 FM jeudi matin, il a lancé un appel aux profs retraités et aux détenteurs d’un baccalauréat intéressés par l'enseignement, espérant qu’il y aura à tout le moins «un adulte» dans chaque classe à la rentrée.

D’autres postes vacants

En plus des enseignants, 1600 postes d’éducatrices de services de garde, 1440 postes d’éducatrices spécialisées et 900 postes de professionnels (psychoéducateurs, orthophonistes et psychologues) sont à pourvoir présentement, toujours selon le sondage de la FQDE.

Un nombre particulièrement important de membres du personnel ont pris leur retraite au cours de la dernière année, alors que le nombre d'élèves continue d'augmenter, souligne Nicolas Prévost, qui déplore que des mesures n’aient pas été mises en place plus tôt pour contrer cette vague de départs.

Des prévisions concernant les départs à la retraite sont maintenant réalisées par le ministère, alors que ce n’était pas le cas auparavant, souligne-t-il.

Par ailleurs, l’appel lancé par Québec ce printemps pour inciter des enseignants admissibles à la retraite à rester en poste a reçu une «réponse tiède», ajoute M. Prévost.

Le retour en classe est prévu dans la semaine du 28 août dans la plupart des écoles de la province.

Postes vacants dans le réseau scolaire

Enseignants

2000 à temps plein

3000 à temps partiel

Éducatrices en service de garde

528 à temps plein

1080 à temps partiel

Éducatrices spécialisées

720 à temps plein

720 à temps partiel

Professionnels

(psychoéducateurs, orthophonistes et psychologues)

463 à temps plein

448 à temps partiel

Source : estimations de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) d’après un sondage réalisé auprès de ses membres au cours de la semaine du 14 août.