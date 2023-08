Tragédie à Laval: la mère d’une victime dépose des roches colorées en bordure d'un sentier à la mémoire de son garçon

La mère de l’une des victimes du drame de Laval, lors duquel un employé de la STL a foncé en février dernier dans une garderie de Sainte-Rose, a décoré une rue à la mémoire de son garçon.

Dans une publication Facebook, la jeune maman, Marie-Christine Cloutier, a écrit: «Il y a 6 mois, jamais je n'aurais pensé peinturer des roches à la mémoire de notre fils et les déposer dans la "forêt".»

Photo tirée de Facebook | Marie-Christine Cloutier

Les citoyens sont ainsi invités à se joindre à elle et à venir déposer eux aussi des «roches peintes avec amour».

Le garçon de quatre ans, Jacob Gauthier, affectionnait le sentier en question et aimait, selon sa mère, y passer lorsque possible.

«On passe par la forêt?», lui demandait-il.

TVA Nouvelles

Dans sa publication, Mme Cloutier a partagé la tristesse qui est la sienne depuis la disparition de son garçon: «Il y a 6 mois, j'étais fatiguée de, répéter, répéter et répéter après 2 enfants qui s'obstinaient comme tout frère et sœur. Six mois plus tard, je reprendrais cette fatigue à n'importe quel moment et le chaos familial à 4.»

Le sentier comptait jeudi une centaine de roches peinturées.

TVA Nouvelles

«Quand les mots ne suffisent pas... Que ces petits pas de pierres te mènent aussi loin que notre amour te porte», peut-on lire sur une affiche non loin des pierres colorées.

Photo tirée de Facebook | Marie-Christine Cloutier

Les gens qui souhaitent ajouter une roche ou simplement commémorer la mémoire du jeune garçon trouveront le sentier en question entre les rues des Patriotes et Dufferin dans le vieux Sainte-Rose.

Photo tirée de Facebook | Marie-Christine Cloutier

Le projet n’est pas éphémère, de sorte que les «les roches pourront être déposées à tout moment», indique la mère endeuillée.

Le chauffeur de la STL, Pierre Ny St-Amand, a fait l’objet d’une évaluation psychiatrique qui demeure sous scellé. Il doit revenir en cour le 22 août.