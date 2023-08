Vacances à l’eau cet été: «J’ai été obligé de jouer au bingo!» - Martine

On peut dire que les Québécois qui ont décidé de prendre leurs vacances chez eux ne l’ont pas eu facile cet été. Le dicton «après la pluie, le beau temps» n’a jamais été aussi faux qu’en juillet 2023 alors que plusieurs régions ont enregistré un record de précipitations et, on va se le dire, de la pluie en vacances, ce n’est pas agréable.

On parle quand même de 211,6 mm à Montréal, 267 mm à Québec, et un impressionnant 310,3 mm à Sherbrooke. Des records!

Alors QUB radio est parti à la chasse aux vacanciers déçus par la météo. Voici trois témoignages de gens qui ont passé leurs vacances à se croiser les doigts pour voir le soleil.

André-Sylvain Latour a récolté quelques témoignages. Il les a partagé au micro d’Alexandre Dubé.

Martine Lemieux – Îles-de-la-Madeleine

«Ça fait cinq fois que je vais aux Îles, je n’ai jamais vu ça», a expliqué d’emblée la voyageuse.

De son propre aveu, elle ne se rend pas dans un des plus beaux coins de pays pour parcourir les musées et les galeries d’art. Ce qu’elle veut voir, c’est la mer et les paysages merveilleux.

«J’ai essayé une journée d’aller faire du kayak, mais je suis rentrée, c’était trop dangereux», a-t-elle raconté.

Entre le vent, la pluie et la température froide, les activités extérieurs sont plus que limitées. Et les belles promenades dans les sentiers se font au risque d’avoir les pieds mouillés. Alors que reste-t-il?

«Un soir, j’ai entendu à la radio qu’il allait y avoir un bingo, alors j’ai acheté des cartes», a affirmé Martine, entre rire et déception.

Jacques Routhier – Parcourir la Cabot Trail... en moto

C’était un rêve qu’il caressait. La Cabot Trail est une route magnifique de près de 300 km qui traverse le parc nationale des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Le voyage devait avoir lieu en 2022, mais Jacques avait été forcé de l’annuler à la dernière minute. Cette fois, pas question de passer à côté. Il enfourche donc sa moto pour parcourir un impressionnant 5000 km en moins de deux semaines.

«J’ai été obligé de laisser faire, a-t-il avoué. Je me suis contenté de faire le tour de la Gaspésie».

Rouler à moto sous la pluie est loin d’être une partie de plaisir. Le risque de faire de l’aquaplanage est présent dans chaque courbe.

«Ce qu’il y a de plus dangereux, c’est la peinture sur la route, a-t-il expliqué. Avec l’eau, les lignes deviennent vraiment glissantes.»

Voyant que son plan de route était bousculé, Jacques a décidé de se rendre à Alma, rendre visite à un ami. Mais à la hauteur de La Tuque, la situation était devenue tout simplement trop dangereuse.

«Je suivais un camion à la pluie battante, a-t-il raconté. Ma visière est devenue embuée, je ne voyais plus rien. J’ai été obligé de m’arrêter sur le bord de la route le temps que ça se calme un peu.»

Il se considère tout-de-même chanceux d’avoir pu faire le tour de la Gaspésie, même si c’était sous les nuages et la pluie.

Cybèle Olivier – Camping dans les Laurentides

Quatre jours de soleil, c’est tout ce que demandait Cybèle pour ses vacances. Son plan : planter sa tente dans le parc national du Mont Tremblant pour profiter un peu de la nature. Mais la pluie est venue tout gâcher.

«Il a plu presque tout le temps, a-t-elle déploré. Mon linge était mouillé, ma tête était humide... c’était vraiment plate.»

Des vacances, c’est quand même fait pour se reposer, et c’est ce qu’elle a fait. La plupart du temps, elle devait rester dans la tente pour ne pas être trempée. Et toute cette humidité a évidemment un prix.

«Je suis sortie de là malade», a-t-elle ajouté.

Si elle est rentrée au travail le lundi, comme prévu, son état s’est aggravé rapidement. Elle a été forcée de prendre une journée de congé pour prendre du mieux... et se reposer de ses vacances.

Malgré tout...

Même si on peut dire que les plans ont été bousculés, les gens à qui nous avons parlé refusent de dire que leurs vacances ont été gâchées par la pluie. En fait, ils prennent plutôt cela avec philosophie.

«C’est ça, le Québec», a confié Jacques.

Là-dessus, on ne peut certainement pas le contredire...