Vendeurs itinérants frauduleux: deux jeunes hommes arrêtés dans le Bas-Saint-Laurent

Deux hommes de 19 et 23 ans ont été arrêtés mercredi soir à Saint-Louis-du-Ha!-Ha!, dans le Bas-Saint-Laurent, pour de la fraude alléguée en lien avec de la vente itinérante.

Les deux individus sont originaires de Repentigny et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et ils offraient frauduleusement des services liés aux systèmes de ventilation. Soit de la réparation et de la pose de matériel dans l’entretoit, «subventionnées par le gouvernement».

Après leur arrestation, ils ont été libérés sous promesse de comparaître au palais de justice de Rivière-du-Loup en décembre prochain.

La Sûreté du Québec (SQ) rappelle que les vendeurs qui font du porte-à-porte peuvent être très insistants auprès des citoyens interpellés, qui finissent souvent par flancher.

«Soyez vigilants, même si certains individus s’affichent avec des cartes professionnelles, vêtements corporatifs et contrats avec logo», prévient le corps de police provincial.

Conseils de prévention