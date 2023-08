Véronique Claveau électrisante au Grand Bien-cuit de Jean-Michel Anctil au ComediHa! Fest

Véronique Claveau a été la grande vedette de la première soirée des Grands Bien-cuits ComediHa! consacrée à Jean-Michel Anctil. La chanteuse et imitatrice a offert un numéro électrisant et complètement survolté. Elle a été l’étoile d’une soirée qui a perdu tout son rythme en raison d’un problème technique au retour de l'entracte.

Véronique Claveau a reçu une longue et bruyante ovation de la part des quelques 2500 spectateurs présents dans la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec et c’était totalement mérité.

«Je ne voudrais pas passer après ça», a lancé, avec raison, Jean-Michel Anctil, faisant référence à Simon Delisle et Gino Chouinard qui étaient les prochains invités et qui se sont très bien tirés d’affaire.

Après ce segment explosif, une pause a été nécessaire afin de retoucher la coiffure et le maquillage de Véronique Claveau. Une pause qui s’est étirée longuement sans que l’on comprenne pourquoi et qui a brisé le rythme d’un Grand Bien-cuit, somme toute, fort divertissant et était en plein décollage.

L’animateur de foule s’est pointé sur scène pour faire passer le temps. On a eu l’impression d’un problème technique et une petite explication aurait été de mise. Un moment fort cahoteux.

Avec un long gala de trois heures et quinze avec entracte, on se serait passé de ce moment interminable. Dire que le Grand Bien-cuit venait tout juste de reprendre après un entracte d’une dizaine de minutes.

Véronique Claveau a débuté son intervention avec une version personnalisée de la chanson Ordinaire, de Charlebois, où elle a lancé quelques flèches en direction des invités qui étaient présents pour passer Jean-Michel Anctil dans le tordeur.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Elle a sauté sur ses talons hauts, porté le chapeau et les fausses dents de Rateau, pour offrir une imitation survoltée et sur le 220 de ce personnage. Un énorme délire surréaliste où elle a décroché à quelques occasions. Un gros wow spectaculaire et une superbe performance.

« Une carrière, c’est comme des montagnes russes. Celle de Jean-Michel est comme un bungee. Ça s’étire », a-t-elle lancé.

Pour ensuite ajouter : « Jean-Michel est comme le papa de la famille Groulx, qui a 12 ans enfants, il ne s’est pas retiré à temps. »

Le but

Le but des Grands Bien-cuits est de se payer la tête d’un invité. Hier, lors de la première soirée, les invités ont passé un peu trop de temps à se «bitcher» entre eux.

Oui. C’était drôle et il y a eu de très bons moments, mais celui qui se retrouvait sur le feu était Jean-Michel Anctil.

Philippe Laprise s’est dit surpris d’être le seul humoriste présent à ce bien-cuit, se payant la tête des invités Simon Delisle, Ouellet, Véronique Claveau, Julie Bélanger et Gino Chouinard.

Ce qui a plu à Jean-Michel Anctil.

« J’aime ça. Reste », a-t-il fait savoir.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Avant l’entracte, on a eu droit à une visite surprise de Régis Labeaume. L’ex-maire de Québec a raconté avoir été perturbé par le baiser que le personnage de Priscilla lui avait offert, sur cette même scène, en 2010. Il était là pour prendre sa revanche et pour tuer le mal par le mal.

Il s’est dirigé vers Jean-Michel Anctil pour l’embrasser pour ensuite aller poser ses lèvres sur le visage d’André Robitaille, l’animateur de la soirée.

Simon Delisle et Gino Chouinard ont relancé le Bien-cuit sur les rails après le pépin technique avec de très bonnes performances. L’animateur de Salut Bonjour a rapidement plongé dans le vif du sujet en se payant la tête de celui qui dit être son ami. Un très bon moment.

« Ça fait du bien de bitcher, ça fait 20 ans que je n’ai pas fait ça », a-t-il laissé tomber. C'était bien de le voir dans ce genre de contre-emploi.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Acclamé par des « Mario, Mario, Mario », parce que l’on confond souvent avec Mario Jean, Jean-Michel Anctil a pu savourer sa revanche à la fin Bien-cuit.

Il s’est interrogé sur les qualités de comédiens d’André Robitaille, qui a joué un cadavre durant 15 minutes dans le film Bon cop, bad cop et traité Ouellet de chef de secte.

« Il a un look de tueur à gages, mais la seule chose qu’il peut tuer, c’est l’ambiance », a-t-il dit.

Jean-Michel Anctil s’est dit choqué de voir la drag-queen Mona de Grenoble était capable d'enfiler sa robe de Priscilla.

« Les drag-queens, c’est comme un show de Philippe Laprise, tu en as vu un et tu les as tous vus », a-t-il fait remarquer.

Il a trouvé le numéro de Véronique Claveau extraordinaire.

« Les gags sont bons, c’est moi qui les a écrits », faisait référence aux mots de Rateau.

Marcel Tremblay / Agence QMI

Il a terminé en disant que les fans de Gino Chouinard seraient surpris de savoir qu’il tire des écureuils dans sa cour avec une carabine à plombs, qu’il a déjà uriné dans une chaudière à la cabane à sucre et qu’il s’est déjà trempé le «cornet» dans du chocolat, chantant avec ironie la petite ritournelle de l’émission Salut Bonjour.

Les Grands Bien-Cuits ComediHa! se poursuivent jeudi soir. Guylaine Tremblay en sera la victime avec la présence de Claude Legault à l'animation et des invités Anne-Élisabeth Bossé, Josée Deschênes, Émilie Bibeau, Mado Lamothe, Billy Tellier, Robert Lepage, Pascal Cameron et. d'un invité surprise.