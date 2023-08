Voici les 10 aliments les plus santé au monde: le gagnant coûte moins de 4 dollars

Selon une nouvelle étude, le cresson de fontaine, aussi appelé Cresson officinal, est l’aliment le plus santé au monde.

• À lire aussi: Le lait d’avoine, un choix réellement plus santé que le lait de vache?

• À lire aussi: Quelle quantité d’eau est-il important de boire par jour?

Ce légume vert, qui coûte fréquemment moins de 4 dollars dans les supermarchés, a obtenu la note maximale à l'issue d'un test portant sur 17 nutriments essentiels.

Les épinards, le brocoli, le persil, le potiron et la laitue romaine figurent parmi les autres aliments les mieux classés.

Les chercheurs ont analysé 47 fruits et légumes en fonction de leur teneur en protéines, en fibres, en calcium, en fer, en potassium, en thiamine et en riboflavine.

Ils ont également examiné la teneur en niacine, en folate, en zinc et en vitamines A, B6, B12, C, D, E et K.

Unsplash

Tous les aliments sauf six ont positivement répondu au critère dit de «puissance», c’est-à-dire qu’ils apportent 10 % ou plus de la valeur quotidienne pour 100 calories.

Les six exclus sont la framboise, la mandarine, la canneberge, l’ail, l’oignon et la myrtille.

«Les aliments les mieux classés fournissent plus de nutriments par calorie», a simplifié l’auteur de l’étude, Jennifer Di Noia, professeure agrégée de sociologie à l'université William Paterson de Wayne, dans le New Jersey.

Le cresson de fontaine a remporté la palme avec une note parfaite de 100/100.

La santé en quelques chiffres

Il est suivi de près par le chou chinois (91,99), les blettes (89,27), la betterave verte (87,08), les épinards (86,43) et la chicorée (73,36).

La laitue frisée (70,73), le persil (65,59), la laitue romaine (63,48) et le chou vert (62,49) complètent le top 10.

Les fruits les mieux notés sont le poivron rouge (41,26), le potiron (33,82), la tomate (20,37), le citron (18,72) et la fraise (17,59).

Unsplash

Le fruit le moins riche en nutriments est le pamplemousse, avec un score de 10,47, tandis que le légume le moins bien noté est la patate douce, avec un score de 10,51.

«Les fruits et légumes riches en nutriments sont fortement associés à une réduction du risque de maladies chroniques. Il s'agit notamment des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, ainsi que de certains cancers», a détaillé la Dr Di Noia.

«Les scores peuvent aider les consommateurs à se concentrer sur leurs besoins énergétiques quotidiens et sur la meilleure façon d'obtenir le maximum de nutriments de leurs aliments. Les classements clarifient la qualité nutritionnelle des différents aliments et peuvent aider à sélectionner des produits plus riches en nutriments dans le groupe des aliments à forte valeur nutritive», a-t-elle ajouté.

L'étude a été publiée dans la revue des Centers for Disease Control and Prevention, Preventing Chronic Disease.