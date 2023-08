Air Canada annule ses vols directs de Québec vers le Sud

Près d’un mois avant l’arrivée de l’automne, Air Canada annule tous ses vols directs vers le Sud en départ de l’aéroport de Québec, pour des raisons «opérationnelles».

Ces annulations, causées notamment par une «pénurie de pilotes sur les marchés régionaux», sont en vigueur depuis près d’une semaine.

Les destinations touchées sont Fort Lauderdale et Orlando en Floride, en plus de Cancún au Mexique et Punta Cana, en République dominicaine.

Ces vols vers ces destinations soleil restent toutefois offerts en départ de l’aéroport de Québec, mais comportent désormais des escales à Toronto ou Montréal.

Les clients qui avaient d’ailleurs acheté ces vols directs vers le Sud se verront offrir d’autres vols vers la même destination, mais avec une escale.

« Ajustements temporaires »

«Le transporteur a insisté pour nous dire que ce sont des ajustements temporaires et que ces destinations seraient servies à nouveau dès que possible », a précisé le porte-parole de l’Aéroport de Québec, Étienne Cummings.

D’autres compagnies aériennes, comme Air Transat et Sunwing, continuent d’offrir des vols directs en provenance de Québec, vers les destinations soleil.

Contactée par Le Journal, Air Canada n’a pas donné suite à nos demandes.