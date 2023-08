Beverly Hills: des jeunes sèment l’émoi en surestimant le salaire annuel moyen américain

Des jeunes ont créé une onde de choc sur TikTok avec leurs réponses complètement à côté de la traque à une question simple: combien gagne en moyenne un citoyen aux États-Unis.

Avec des réponses allant à un demi-million de dollars, ces jeunes de la génération Z vivant à Beverly Hills semblent vivre dans un autre monde. En effet, le Bureau of Labor Statistic évaluerait le salaire annuel moyen à 61 900 $ US, selon ce qu’a rapporté le «New York Post».

Or, selon les jeunes interrogés par la tiktokeuse Jessica Palmadessa, les revenus annuels des Américains seraient bien plus élevés – avec la réponse la plus proche de la réalité à 90 000 ou 100 000 $ US.

Rapidement les utilisateurs du réseau social ont souligné l’ignorance de ces «enfants gâtés».

«Clairement ces personnes ne travaillent pas, donc elles ne savent pas», a même mentionné un internaute.

Quelqu’un a même indiqué que les adolescents ayant grandi dans la richesse ont «des perspectives complètement différentes» des personnes vivant dans les autres régions socio-économiques. Notons que Beverly Hills est un quartier riche de Los Angeles, ce qui expliquerait cette théorie.