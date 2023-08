Carey Price en deuil de son beau-père

L’épouse du gardien Carey Price, Angela, a annoncé une triste nouvelle, jeudi, car son père est décédé plus tôt cette semaine.

Celle qui est née Angela Webber dans l’État américain de Washington a pris quelques instants pour rendre hommage au paternel sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d’une photo la montrant à ses côtés le jour de son mariage avec le numéro 31 du Canadien de Montréal. Par ailleurs, elle s’est fait avare de commentaires au sujet des causes de la mort dans cette publication ayant généré plus d’un millier de commentaires sur Instagram.

«Hier [mercredi], nous avons perdu notre père. Les mots ne peuvent exprimer mon amour immense et ma gratitude à l’égard de cet homme formidable. Il m’a offert la plus belle enfance qui fut remplie d’amour, de rires et de souvenirs impérissables, a-t-elle rédigé. Au moment où je commence ce nouveau chapitre de vie sans lui, je retiens les leçons qu’il m’a inculquées et l’héritage qu’il laisse derrière. Je serai toujours reconnaissante du temps que nous avons partagé et de son impact sur ma vie.»

Même si Carey Price n’a pas disputé un seul match dans l’année calendaire, celle-ci est assez mouvementée. Plus tôt cet été, il a quitté sa résidence de Candiac qu’il a vendue afin de s’installer à Kelowna.