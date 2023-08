«Claude Meunier a été mon modèle»: Michel Charette au ComediHa! Fest-Québec

Il sera la dernière victime d’un Grand Bien-cuit ComediHa!, samedi soir, mais avant de s’asseoir sur la chaise du rôti du jour, Michel Charette a répondu aux questions du Journal.

QUESTION: Quel humoriste t’inspire le plus et pourquoi?

«Claude Meunier a toujours été un modèle pour moi, de Paul et Paul à Ding et Dong, Les Lundis des Ha Ha, La Petite Vie. J’ai eu le bonheur de jouer dans La Petite Vie et Détect inc. Côtoyer cette idole a été déterminant dans ma carrière. Il a été toujours été extrêmement généreux avec moi, m’a encouragé et m’a toujours appuyé dans mes projets. C’est à mon humble avis un des meilleurs auteurs que nous avons en humour. Il a su démocratiser l’humour absurde en la rendant accessible à tous. Son personnage de Dong est pour moi un personnage parfait, drôle, champ gauche, éclaté, interrogatif, subtil, vif. Il englobe tout ce qui me fait rire au quotidien. Sans oublier son excellent partenaire de scène, le très grand Serge Thériault.»

QUESTION: Quel numéro d’humour t’a fait le plus rire?

«Dans le dernier spectacle sur scène de Ding et Dong, le segment Entre deux chaises. Dong recevait un homme qui voulait battre le record du monde en essayant de ne pas dormir le plus longtemps possible. Serge Thériault incarnait cet homme. Ce numéro m’a fait brailler de rire, et j’en garde un souvenir impérissable. De la très très grande comédie, c’est un numéro que j’aurais tellement aimé écrire.»

QUESTION: Quel(le) humoriste de la nouvelle génération faut-il surveiller?

«C’est difficile pour moi de répondre car je ne côtoie pas beaucoup le milieu de l’humour étant un acteur de formation. Et j’ai quand même 53 ans. L’humour d’aujourd’hui me rejoint moins. Un gars comme Simon Leblanc me fait beaucoup rire. Je trouvais Les Appendices très intéressant aussi.»

QUESTION: Pourquoi l’humour est important en 2023?

«L’humour est et restera toujours une soupape, un exutoire pour tous les drames que nous vivons. Rire est une des plus belles choses au monde. Ça fait un bien énorme, ça libère le trop-plein. Comme acteur, j’adore faire pleurer les gens, les toucher, les brasser, mais quand je dois les faire rire, crisse que c’est grisant. C’est une des drogues les plus puissantes au monde.»

Michel Charette est la victime du Grand Bien-cuit de ComediHa! samedi au Grand Théâtre de Québec.