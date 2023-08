«Couples en survie»: la thérapie survivaliste animée par Kim Rusk

Quoi de mieux qu’une expérience de survie en nature pour raviver la flamme dans son couple qui bat de l’aile.

C’est un peu ce que propose la nouvelle émission de Canal Vie animée par Kim Rusk.

«“Couples en survie” nous propulse en pleine thérapie conjugale sur un terrain hostile pour mettre à l’épreuve les couples en difficulté», prévient l’animatrice en début de programme. Leur objectif, survivre 36 heures à leur expérience de survie conçue sur mesure pour eux, selon leurs forces et leurs faiblesses.

Les participants seront donc mis à rude épreuve, affrontant notamment le froid et le peu de ressources pour tester la solidité de leur amour et en apprendront davantage sur leur véritable nature.

Tout au long de l’émission, la spécialiste en relation de couple Anne-Marie Ménard analysera leurs dynamiques et les enjeux des couples en compagnie de l’expert en survie Manu Tranquard, qui est aussi professeur à l’UQAC et directeur du Département des sciences humaines et sociales.

Le premier épisode met à l’épreuve le couple, fraichement marié de Jade et Samuel, deux têtes fortes. Le couple est motivé, parents depuis 10 mois et amateur de plein air. Cependant, la confiance et la communication sont défaillantes.

Pour les surprendre et désarticuler leur complémentarité, les experts ont choisi de les séparer en début d’épreuve sur des îles éloignées, pauvres en ressources et avec peu de matériel. La survie se déroule dans le Parc régional du Poisson Blanc en plein cœur d’octobre. L’eau est sous la barre des 10 degrés et les nuits sont glaciales.

Leur expérience exigera qu’ils communiquent bien et qu’ils gèrent leur leadership en gardant en tête qu’il faut parfois mieux n’avoir qu’un seul capitaine à bord.

«Ça prend du cran et de le faire en couple, faut être fous!» a souligné l’animatrice Kim Rusk, lors du lancement de la nouvelle saison de Canal Vie.

«Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’au départ, on rencontre nos couples avec des spécialistes pour essayer de faire ressortir les problématiques du couple. Et à travers ces problématiques, on crée des expériences de survie pour faire ressortir le méchant et espérer que ça se règle et que les couples travaillent sur eux», a rajouté l’animatrice.

En tout, ce sont huit couples qui se sont prêtés au jeu au cours de cette première saison.

«Couples en survie» s’installera sur Canal Vie à partir de mercredi, 20 h.