De grande brûlée à grande athlète

À cinq ans, Caroline Poulin a été brûlée sur 50% de son corps. Dimanche, elle va participer à son premier Ironman complet.

«À 5 ans, on était au chalet et une cafetière remplie d’eau bouillante est accidentellement tombée sur moi», explique la Beauceronne d’origine. J’ai été brûlée sur 50% de mon corps, dont au troisième degré sur les cuisses.»

Mais ne lui dites surtout pas qu’elle est une victime parce qu’elle ne se définit pas du tout par cet événement triste survenu dans son enfance.

«Mon histoire est belle et intéressante, je ne veux pas qu’elle soit dramatique. Ç’a été souffrant, j’ai passé à travers une épreuve, mais au-delà de la douleur, il y a autre chose et la vie est belle.»

Des opérations

Il n’en demeure pas moins que Caroline, qui a aujourd’hui 52 ans, en a passé du temps à l’hôpital quand elle était plus jeune.

«J’ai résidé trois mois à l’hôpital Saint-Sacrement, dont un mois dans une chambre stérile sans visite. J’ai eu des chirurgies de l’âge de 5 ans à l’âge de 20 ans. J’ai remarché rapidement parce que j’avais de l’énergie et une soif de vivre.»

Ces chirurgies avaient toutes des buts précis afin de lui redonner une belle qualité de vie, dans laquelle elle mord à pleines dents aujourd’hui.

«La peau de mes jambes a cicatrisé de sorte que mes genoux ne dépliaient plus. On m’a fait une chirurgie majeure pour redonner de l’extension à mes genoux.»

Elle a aussi eu de multiples greffes de peau et elle garde évidemment des séquelles, mais rien qui l’empêche d’être active.

C’est quand elle va s’entraîner à la piscine que ses cicatrices lui reviennent en tête parce que sinon, elle éprouve rarement de la douleur.

«La douleur cesse, mais le regard des gens ne cesse pas. Il faut apprendre à accepter le regard des gens. Au début je me sentais comme une curiosité, mais j’ai apprivoisé ça. Je me suis surprise à regarder un athlète qui avait un moignon à la place du bras. Il a vu que je le regardais et j’ai compris que les gens regardent parce qu’ils voudraient comprendre l’histoire pour expliquer ce qui est arrivé.»

COURTOISIE Caroline Poulin

Par un ami

La preuve, elle est devenue une mordue de trekking en haute montagne et a conquis plusieurs sommets comme le Kilimandjaro ou le mont Blanc. C’est lors de l’un de ces voyages que l’idée de faire du triathlon a germé.

«J’ai connu un gars de Montréal sur l’Aconcagua, il était asthmatique et il faisait de la montagne pareil et nous sommes devenus amis. Il m’a appelée parce qu’il faisait un demi-Ironman et il voulait que je vienne avec mes enfants pour qu’on l’encourage.»

Caroline a alors été conquise par l’énergie qui se dégageait dans l’environnement de l’épreuve.

«C’est à l’arrivée, quand j’attendais mon ami, que j’ai vu toute sorte de monde arriver. Des papis, des gens qui faisaient de l’embonpoint, des jeunes.

«Ces gens-là se sont entraînés pour faire ces trois disciplines et de toute évidence, ce ne sont pas des superhéros. Je me suis dit que j’étais aussi capable de faire ça.»

Son ami est arrivé après la fin du délai, il tenait à finir. Il a été applaudi aussi chaleureusement que celui qui était premier. Le charme a opéré.

«Dans un Ironman, les premiers sont plus intimidants qu’inspirants. Ce sont beaucoup ceux qui arrivent dans les deux dernières heures qui sont inspirants.»

Peu préparée

On est alors en 2012. Caroline décide de commencer à s’entraîner pour participer à un premier demi-Ironman l’année suivante.

«J’ai commencé à nager à l’automne 2012, j’ai commencé à courir en 2013 et j’ai fait 300 kilomètres de vélo avant mon premier Ironman. J’ai braillé ma vie en finissant parce que j’ai eu mal. J’ai terminé en 6 h 55 environ. J’étais mal préparée.»

Elle s’est par la suite mieux préparée et a fait trois autres demis. Cette année, c’est la première fois qu’elle tentera un Ironman complet, soit 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon complet de 42,2 km. Elle espère le terminer en 15 ou 16 heures.

Pour elle, la pandémie a modifié sa façon de s’entraîner et elle s’est un peu accrochée à ça pour rester saine mentalement.

«La COVID a changé ma démarche, il y avait moins de 5 à 7, on voyait moins les amis. Je me suis acheté un tapis roulant.

«Tant qu’à avoir tout ce temps-là, je me suis entraînée beaucoup. Mes enfants ont beaucoup souffert de la COVID et je voulais leur montrer qu’il ne faut pas baisser les bras. Ça m’a amené beaucoup de discipline, de focus et de constance.»