Photo fournie par L’événement Rythmes & Papilles

Événement festif et rassembleur qui, depuis 2018, est venu remplacer La Grande Fête de la Côte-de-Beaupré, qui avait vu le jour en 2008, Rythmes & Papilles vivra aujourd’hui, demain et dimanche son dernier week-end de programmation sur le site enchanteur du Domaine Sainte-Anne, tout juste à côté de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Sous le thème de « week-end pimpé » , Yannick Hamel et Laurence Doire seront en spectacle ce soir. La journée de demain sera certes la plus chargée avec une exposition de voitures anciennes et le spectacle La Grand-Messe, hommage aux Cowboys Fringants. La journée du dimanche sera sous le signe de la relaxation avec du yoga festif. Sur le site, vous aurez accès gratuitement à l’Espace Desjardins avec balançoires, au chapiteau animé Espace Promutuel aménagé avec mobilier à une terrasse ainsi qu’à une toute nouvelle plage aux abords du fleuve, à un service de location de patins rétro et à un service de bar. Renseignements : rythmesetpapilles.com.

Nominations

Photo fournie par la FAIS

Permettez-moi de reprendre cette nouvelle parue seulement dans l’édition électronique du Journal de lundi dernier. La Fondation FAIS (Fondation pour les aînés et l’innovation sociale) de Québec – qui a pour mission de contribuer à l’amélioration de la santé durable, à la qualité de vie et à l’inclusion sociale de la population de la Capitale-Nationale, notamment les personnes aînées, par le soutien des milieux de soins ainsi que par le financement et la promotion d’initiatives, de projets d’innovation sociale et d’activités de recherche – m’annonce plusieurs nominations au sein de son conseil d’administration. Anne Demers (photo 1), directrice générale au Regroupement des offices d’habitation du Québec, Mélanie Gingras (photo 2), directrice, direction du programme Soutien à l’autonomie des personnes âgées, volet soutien à domicile, services gériatriques et soins palliatifs et de fin de vie au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, et Michael Hodgson (photo 3), chef, opérations immobilières, défense nationale au gouvernement du Canada, siégeront au CA à titre d’administratrices et administrateur.

DÉFI 20COEUR

Photo fournie par le Défi 20Coeur

Moins de trois ans après son opération à cœur ouvert, Jonathan Garneau organise son 3e DÉFI 20COEUR, une marche qui totalise 80 km en 20 h, et il vous invite à l’accompagner tout au long de son défi qui se tiendra demain et dimanche entre 8 h et 18 h. Le parcours débute au parc du Musée, pour se terminer à Lac-Saint-Charles, aller-retour, et est divisé en 20 segments de 4 km. Cette année, Marie-Josée Asselin, conseillère municipale du district Loretteville–Les Châtels et VP du comité exécutif de la Ville de Québec, a accepté pour une deuxième année de suite la présidence d’honneur du Défi. Elle tentera de marcher la distance totale accompagnée de ses collègues élus Pierre-Luc Lachance, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault. Vous pourrez marcher quelques kilomètres en compagnie de Jonathan en versant un don (minimum 20 $) sur le site du DÉFI 20COEUR. En deux ans, 21 500 $ ont été amassés et entièrement remis à la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Chaque tranche de 20 $ en don et une participation à la marche offrent une chance lors d’un tirage au sort qui regroupe plus de 31 prix totalisant 2300 $.

Renseignements : jedonneenligne.org/fondation-iucpq/DEFI20COEUR/. Sur la photo, Jonathan Garneau (au centre) est entouré de Pierre-Luc Lachance, conseiller du district de Saint-Roch–Saint-Sauveur, de Marie-Josée Asselin, présidente d’honneur, et de Bianca Dussault (La Haute-Saint-Charles) et Jean-François Gosselin (Sainte-Thérèse-de-Lisieux), conseillers indépendants, Ville de Québec.

Anniversaires

Photo d’archives

Magalie Lépine-Blondeau (photo), actrice et animatrice québécoise (District 31), 41 ans... Jenna Dubé, conseillère en communication, relations publiques et porte-parole chez Destination Québec cité, 36 ans... Guillaume Champoux, comédien québécois (Olivier Tardif, dans O’), 42 ans... Mika, chanteur britannique, 40 ans... Laurence Jalbert, chanteuse québécoise, 64 ans... Madeleine Stowe, actrice américaine, 65 ans... Carole Bouquet, actrice française, 66 ans... Robert Redford, acteur et réalisateur américain, 87 ans.

Disparus

Photo d’archives, Agence QMI

Le 18 août 2022 : Armand Couture (photo), 91 ans, diplômé en génie civil de l’Université Laval, concepteur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et membre de l’Ordre des ingénieurs jusqu’en 2021... 2020 : Dale Hawerchuk, 57 ans, membre du Temple de la renommée du hockey (1188 parties dans la LNH avec Winnipeg, Buffalo, St. Louis et Philadelphie)... 2018 : Kofi Annan, 80 ans, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la paix... 2016 : Robert Ménard, 82 ans, policier montréalais qu’on surnommait Shotgun et Crazy Bob... 2015 : Bud Yorkin, 89 ans, producteur de cinéma et scénariste américain... 2007 : Michel Caron, 62 ans, ancien membre du groupe Les Classels... 2006 : Fernand Gignac, 72 ans, chanteur, comédien et animateur... 2003 : Aurèle Pelletier, 91 ans, artisan et pionnier de la radio à Québec... 2003 : Yolande Dulude, 72 ans, soprano québécoise... 1919 : Joseph Seagram, 78 ans, fondateur de la distillerie qui porte son nom.