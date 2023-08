Des gens s'excusent auprès de Pamela Anderson après la parution de son autobiographie

Pamela Anderson a révélé que des inconnus avaient commencé à lui présenter leurs excuses «dans la rue» après la publication de son autobiographie.

Lors d'une récente interview avec «Elle», la star d'«Alerte à Malibu» a expliqué comment son image publique avait changé après la publication de ses mémoires révélatrices «Love, Pamela», qui sont sorties au début de cette année.

«Beaucoup de gens m'abordent dans la rue en me disant: ''je n'avais aucune idée de qui vous étiez, et je suis désolé pour toutes les façons dont j'ai pensé à vous avant, parce que je vous aime bien maintenant", a déclaré la star de 56 ans à la publication. Je dis juste: ''qu'est-ce que vous pensiez de moi avant?"»

La superstar américaine a cependant reconnu qu'elle avait fait des «erreurs» par le passé. «Vous n'y pensez pas vraiment sur le moment, a-t-elle déclaré. Vous élevez deux enfants, vous essayez de survivre, votre cœur est brisé, vous essayez de remplir votre vie avec des gens et faites des erreurs. Nous essayons tous de vivre, tous les jours.»

Pamela Anderson a deux fils, Brandon, 27 ans, et Dylan, 25 ans, avec son ex-mari, le musicien Tommy Lee.

AFP

«Donc, je suppose que des décennies m'ont échappée, a-t-elle poursuivi. Et c'était sympa de rentrer à la maison, la boucle est bouclée. Je travaille plus que jamais, alors que je pensais être à la retraite!»

Revenant sur son autobiographie, elle a précisé: «c'est juste une histoire sur la façon dont une fille a réussi : une fille d'une petite ville qui va à Los Angeles et traverse toutes les aventures folles et dingues que j'ai vécues, puis revient et rentre chez elle.»

Pour coïncider avec la sortie de l'autobiographie, Netflix a également sorti le documentaire «Pamela, a Love Story».