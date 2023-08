[EN IMAGES] Des influenceuses pour vendre les beautés de Québec dans l’Ouest canadien

Les attraits de la région de Québec sont à l’honneur sur les comptes Instagram et TikTok de deux influenceuses de l’Ouest canadien, cet été, dans le cadre d’une offensive publicitaire de l’industrie touristique de 70 000$.

Suivies respectivement par quelque 130 000 et 40 000 personnes sur les réseaux sociaux, Nicole Hui (@canadiantravelgal) et Roxanne Savage (@wildaboutbc) ont été invitées à venir passer quelques jours dans la région en juin.

L’une a fait un itinéraire plus urbain, et l’autre était plus axée sur le plein air. Elles ont visité une cinquantaine d’entreprises, partageant le tout dans des publications sur leurs plateformes.

Destination Québec cité, l’association touristique de la région de Québec, évoque «une portée de plus de 590 000 impressions» pour les vidéos TikTok de Nicole Hui.

Une vidéo de 1 min 30 s, portant sur «31 choses amusantes à faire à Québec», a par exemple été visionnée 180 000 fois.

Capture d’écran tirée de TikTok @canadiantravelgal

Pas choisies au hasard

Les deux jeunes femmes n’ont pas été choisies au hasard: toutes deux parlent de voyage et sont basées à Vancouver, un marché perçu comme étant de plus en plus stratégique.

L’objectif est d’«optimiser» les efforts réalisés dans ce marché et de mettre en valeur la nouvelle liaison aérienne à l’année entre Québec et Vancouver, selon Jenna Dubé, conseillère en communication pour l’organisme.

Capture d’écran tirée d'Instagram @wildaboutbc

«Il y a encore beaucoup d’efforts de notoriété à faire sur ce marché», qui est lui-même «une porte d’entrée pour d’autres marchés», asiatiques notamment, souligne-t-elle.

Destination Québec cité a versé un montant de 68 985$ à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui opère la marque Bonjour Québec, afin de concrétiser ce projet.

Le budget englobe des frais de voyage et de coordination, mais aussi «l’amplification» des publications pour en augmenter la portée, explique-t-on.

Un cachet, qui n’a pas été divulgué, a aussi été versé aux deux voyageuses.

«C’est vraiment normé, puis on a une firme qui nous accompagne. [...] Ce n’est pas une négociation de gré à gré», affirme Martin Soucy, PDG de l’Alliance.

Arsenal marketing

Selon lui, on estime que 84% des utilisateurs de réseaux sociaux qui planifient un voyage consultent les profils d’influenceurs. «Comme le nom l’indique, ils ont une influence», lance M. Soucy, tout en disant que c’est un outil marketing parmi d’autres.

On espère ainsi générer des décisions de voyage en misant sur l’authenticité du contenu.

«Ça fait partie d’un mix média qui est plus complet. On n’est pas juste sorti avec deux influenceurs dans l’Ouest, ça ne fonctionnerait pas. Les gens sont exposés plus largement [à d’autres campagnes, NDLR], puis là, on vient comme, de manière chirurgicale, cibler un certain contingent de personnes», dit M. Soucy.

Pas les premières

Depuis le début de l’année, Destination Québec cité a accueilli une trentaine de créateurs de contenu venant du Canada, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni et du Mexique, notamment.

De nombreux influenceurs souhaitent visiter la Vieille Capitale, au point où Destination Québec cité a dû renforcer ses critères de sélection, explique Jenna Dubé.

Il est toutefois plus rare que ce soit l’industrie touristique qui fasse la première approche, dans le cadre d’une démarche de promotion planifiée.

«On le voit vraiment comme une offensive complémentaire à ce qu’on fait déjà. [...] Ultimement, c’est vraiment un partenariat selon leurs intérêts, et ça se reflète parfaitement auprès de leur clientèle», dit-elle.

Quelques lieux visités

@nicoletravelgal: Vieux-Québec, Quartier Petit Champlain, Strom Spa, Hôtel-Musée Premières Nations, île d’Orléans, Canots Légaré, Grand Marché de Québec, chute Montmorency, MNBAQ

@wildaboutbc: Parc national de la Jacques-Cartier, terrasse Dufferin, Sentiers du Moulin, Entourage sur-le-Lac, Sibéria Spa, Archibald Lac-Beauport, Café Smith, la Buvette du Moulin, L’îlot Repère gourmand

Source: Destination Québec cité