LCF: Dustin Crum est arrivé en sauveur à Ottawa

Si la situation entourant le quart-arrière partant fait jaser à Montréal, les Alouettes peuvent se consoler en constatant la folle épopée vécue par le Rouge et Noir. Heureusement pour Ottawa, Dustin Crum tend à sauver les meubles.

• À lire aussi: Jason Maas et Martin St-Louis: le principe est le même

• À lire aussi: Alouettes: les «ninjas» de Noel Thorpe

C’est l’ancien entraîneur-chef des Alouettes Khari Jones qui, à titre de coordonnateur offensif à Ottawa, devait en faire des cauchemars en début de saison. Il y a eu ces blessures à Jeremiah Masoli et Tyrie Adams, puis Nick Arbuckle, inefficace, a dû céder la place à Crum. Ayant participé à sept matchs, Crum représente une belle surprise avec un taux d’efficacité de 70,6% sur ses passes. L’athlète de 24 ans, un produit de l’Université Kent State, peut aussi courir le ballon, ayant notamment réussi trois touchés au sol.

«Crum connaît une belle progression, a lui-même constaté l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. C’est un quart-arrière qui peut utiliser ses jambes pour courir, mais il peut aussi lancer le ballon. Plus que tu joues dans cette ligue, plus que tu sens à l’aise face aux défensives adverses. On le voit avec Crum. Ça va être un bon test pour nous.»

Parmi ses exploits du passé, Crum avait été nommé le joueur par excellence de l’édition 2019 du Frisco Bowl après avoir dominé, autant par la passe que la course, dans une victoire de Kent State contre Utah State et leur quart-arrière Jordan Love, maintenant avec les Packers de Green Bay.

Evans contre son ancienne équipe?

À Montréal, Caleb Evans devrait logiquement obtenir son deuxième départ de la saison face au Rouge et Noir (3-6), à moins que Cody Fajardo soit miraculeusement guéri d’une blessure à l’épaule gauche. Une décision sera annoncée tout juste avant le match.

Le dévoilement de la formation des Alouettes (5-3) indique par ailleurs que William Stanback sera le principal porteur de ballon tandis que Walter Fletcher se doit d’être laissé de côté afin de respecter le fameux ratio de joueurs canadiens et américains. Le joueur de ligne défensive Brock Gowanluck, remis d’une blessure à une épaule, est également disponible.