[PHOTOS] Festival LASSO Montréal : la première journée en 10 looks country

Des dizaines de milliers de festivaliers se sont retrouvés au parc Jean-Drapeau vendredi pour assister à la première journée de concerts country de la deuxième édition du festival LASSO Montréal. Et qui dit musique country, dit bottes, chapeaux de cowboy et vêtements à franges! Voici 10 looks qui ont eu le temps de nous charmer entre deux spectacles.

-Liette Fauteux a offert des billets pour LASSO à sa fille Katia Couture, 32 ans à Noël dernier. « On adore la musique country », ont-elles confié au Journal.

Sarah-Émilie Nault, Le Journal de Montréal

-Lydia Monette, 36 ans, Sandy Lyonnais-Raymond, 37 ans et leur amie France Lenoir, 48 ans, ont fait le chemin depuis L’Orignal et Mirabel pour voir un de leur artiste préféré de la scène country québécoise : Francis Degrandpré.

-Véronique Harbec, 41 ans, Patricia Laflamme, 41 ans, Patrick Burns, 49 ans, Thierry Nantel 40 ans et Patrick Larose, 49 ans sont de retour pour une deuxième année au Festival LASSO Montréal. C’est ce dernier qui a initié ses amis à la musique country. « On est ici pour Chris Stapleton, demain. On l’a vu au centre Bell et c’était incroyable », ont-ils expliqué.

-Catherine Fournier, 33 ans, Ronald Carrière, 38 ans, Amélie Cuillerier, 34 ans, Christian Baron, 35 ans, Martin Baron, 35 ans, Eric Robert, 46 ans, Marc Alvarez-Roy, 32 ans et Josianne Poirier, 37 ans sont de vrais de vrais fans de country, particulièrement de l’auteur-compositeur-interprète américain Chris Stapleton.

-Sarah Jessika Blanchard, 34 ans, Benjamin L, 36 ans et Jessica Lahais, 35 ans ont été initiés à la musique country par leur ami Marc Lahaie, 36 ans, qui en écoute depuis 5 ans.

-Gabriel Côté, 36 ans, a rejoint son ami Jean-Sébastien Gladu à la dernière minute aujourd’hui. Il a aussi en poche des billets pour la journée de demain.

- Tim Kowal, 54 ans, Kaitlyn Kowal, 20 ans et Felicia Kowal, 25 ans, en sont à leur deuxième participation au festival LASSO. « C’est le fun de se créer un look pour venir écouter la musique qu’on aime », disent les deux jeunes femmes.

-Emmanuelle Desroches, 21 ans et François Bourassa, 40 ans, sont des collègues de travail au penchant partagé pour la musique country. « Il connaît tous les artistes de la programmation », lance la jeune femme en parlant de son ami.

-Laurence Pagé, 30 ans, et Vincent Hétu, 33 ans, sont de nouveaux mariés. Admiratrice de musique country, Laurence a célébré son enterrement de vie de filles à Nashville. C’est son nouveau mari qui l’a initié à la musique country.

-Elisabeth Bélisle, 23 ans et son amie d’enfance, Maude Chartier, aussi âgée de 23 ans, se décrivent comme de vraies fans de musique country.